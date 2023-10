Alan Wake 2 wird mit kostenlosem DLC erweitert

HQ

Wir zählen die Tage, bis wir das nächste Kapitel der Remedy-Serie Alan Wake erleben können, denn Alan Wake 2 wird am 27. Oktober 2023 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X / S debütieren.

Jetzt, da wir weniger als zwei Wochen von der Premiere des Spiels entfernt sind, hat Creative Director Sam Lake damit begonnen, die Details darüber zu erläutern, was Remedy für das Spiel nach dem Start geplant hat, und in diesem Sinne und im Gespräch mit einer Menge auf der EGX am Wochenende bemerkte Lake:

"Wir haben kostenlose DLCs in Vorbereitung, und auch die sind ziemlich wichtig. Ich gehe davon aus, dass wir ziemlich bald nach der Veröffentlichung des Spiels mehr ins Detail gehen werden, aber all das wird für jeden, der das Spiel bekommt, kostenlos sein."

Die vollständige Rede über DLC könnt ihr euch im folgenden Beitrag von @TheVoidRetro ansehen. Freust du dich auf Alan Wake 2?