Alan Wake 2: Das Haus am See

Diesen Sommer konnten wir endlich die erste Erweiterung, Night Springs, für Alan Wake 2 erleben. Eine ganz andere Geschichte, die aus drei separaten Abenteuern mit ihren eigenen Themen und Atmosphären bestand. Es war eine unterhaltsame Ergänzung, obwohl sie für sich genommen nicht viel hinzufügte und das Gefühl des Originalspiels völlig vermissen ließ. Jetzt wurde der zweite und letzte Teil des Erweiterungspakets, The Lake House, veröffentlicht und es ist ein völlig anderes Erlebnis als das vorherige Add-on.

Dieses Mal spielen wir nicht als Alan Wake, Saga Anderson oder einen der anderen Charaktere aus Night Springs. Stattdessen ist es ein brandneuer Protagonist, den wir mit Remedy steuern können, namens Kiran Estevez, der als Agent für das FBC (Federal Bureau of Control) arbeitet. In dem geheimen Forschungszentrum in Cauldron Lake ist etwas schief gelaufen, das katastrophale Folgen für Bright Falls haben könnte, wenn Estevez dem nicht Einhalt gebiett.

The Lake House spielt kurz vor den Ereignissen von Alan Wake 2 und spielt vollständig in einem kalten und unheimlichen Labor. Als Estevez es betritt, fühlt es sich wirklich wie ein Spukhaus an, und die Umgebung deutet darauf hin, dass die Leute es eilig verlassen haben. Schreibtischdokumente und E-Mail-Konversationen erzählen uns, dass etwas wirklich Schlimmes passiert ist und dass hier nicht alles in Ordnung ist. Saga selbst erwähnt im Hauptspiel, dass die Station von The Dark Prescent angegriffen wurde und niemand überlebt hat. Das Rätsel ist komplex, und jeder, der alles vollständig verstehen will, muss damit rechnen, Dutzende von Arbeiten lesen zu müssen, um das Puzzle zusammenzusetzen.

Während sich Night Springs nicht sehr wie das Hauptspiel anfühlte, fühlt sich diese Erweiterung eher so an. Die Atmosphäre ist wirklich gruselig mit dunklen Korridoren, die an die Sequenz aus dem Hauptspiel erinnern, in der wir das Wellness-Center erkundet haben. Zurück sind die verschiedenen "Jumpscares", in denen gequälte Menschen den Bildschirm mit schrecklichen Schreien überziehen und Munition knapp ist, im Gegensatz zu der Episode in Night Springs, in der wir als Rose spielten, die Blei in die Wolke der Feinde pumpte. Gleichzeitig führt kein Weg an der Tatsache vorbei, dass The Lake House mehr an Remedy's Control anknüpft und die Bühne für eine Fortsetzung des Spiels bereitet.

Das Durchspielen der Erweiterung dauert zwischen zwei und drei Stunden und das Tempo ist ziemlich langsam. Tatsächlich sind die Momente, in denen Feinde auftauchen und du sie töten musst, relativ wenige. Stattdessen wird ein Großteil der Zeit damit verbracht, eine Menge Expositionen zu erforschen, zu hören und zu lesen. Allerdings wird eine ganz neue Art von Feind eingeführt, der in Gemälden lebt, von denen Wissenschaftler glauben, dass sie sich die mystischen Kräfte zunutze machen können, die auch Wakes Geschichten haben. Die Feinde, die plötzlich aus den Gemälden auftauchen können, sind völlig immun gegen die Taschenlampe und gewöhnliche Schusswaffen. Kiran Estevez hat also keine andere Wahl, als ihr den Rücken zu kehren und Schutz zu suchen, sollten sie sie entdecken. Zumindest bis zur letzten Stunde der Erweiterung, als sie eine Waffe in die Hände bekommt, wie es sie in der Serie noch nie gegeben hat.

Wake wird oft erwähnt, aber auch Rudolf Lane, den die Spieler im ersten Spiel über Alan Wake kennengelernt haben. Es ist Lane selbst, der die Bilder gemalt hat, aus denen die Dämonen hervorgehen, was bedeutet, dass nicht nur der Autor eine Verbindung zu diesen unerklärlichen Kräften hat. Die Einrichtung wird von dem Ehepaar Jules und Diana Mormont geführt, aber ob ihre Forschungen hilfreich waren, um den Albträumen, die die Spielserie geprägt haben, ein Ende zu setzen, überlasse ich Ihnen, es selbst herauszufinden. Aber ich kann zumindest sagen, dass sich die Geschichte nicht nur um den Autor dreht, sondern dass andere Charaktere im Mittelpunkt stehen.

Optisch erwartet Sie ein Design, das Luxus ausstrahlt. Der Stil erinnert an Alan Wake 2, aber mit Elementen des rohen Brutalismus, der Control auszeichnet. Charaktere und Umgebungen sind detailliert, und die Technologie beeindruckt durch den großzügigen Einsatz von Raytracing und vollständigem Path-Tracing. Das Ergebnis sind hervorragende Reflexionen, Beleuchtung und Schatten, die die Atmosphäre wirklich aufwerten. Remedy geht mit seinem Northlight-Motor an seine Grenzen und das zeigt sich in jedem Detail.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass The Lake House ein atmosphärisches und interessantes Abenteuer ist, das es definitiv wert ist, Fans von Control und Alan Wake die Zeit zu nehmen. Ich wünschte nur, die Erzählung des Spiels würde sich nicht so sehr auf das Lesen von E-Mail-Konversationen, Notizen und anderen Dokumenten beschränken, da es das Tempo verlangsamt, das ohnehin schon relativ langsam ist. Kiran Estevez ist jedoch eine gut geschriebene Hauptfigur in einer Geschichte, die mich noch lange begleiten wird und ich hoffe, dass ich in Zukunft noch viel mehr von ihr sehen werde.