Aktualisierte Story-Übersicht des Monster-Hunter-Films

Der Regisseur Paul W.S. Anderson dreht einen Spielfilm basierend auf Capcoms Monster-Hunter-Serie. Die Schauspielerin Milla Jovovich hätte bereits Anfang September in der Hauptrolle debütieren sollen, doch aufgrund des Coronavirus wurde die Ausstrahlung bis auf Weiteres auf den April 2021 verschoben. Comic Book hat von Sony Pictures eine aktualisierte Übersicht der Handlung erhalten, die uns eine grobe Synopsis dieses Werks gibt:

"Hinter unserer Welt gibt es noch eine andere: ein Reih gefährlicher und mächtiger Monster, die ihre Domäne mit tödlicher Wildheit regieren. Als ein unerwarteter Sandsturm Lt. Artemis (Milla Jovovich) und ihre Einheit (T.I. Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in eine neue Welt führt, werden die Soldaten überrascht, als sie entdecken, dass in dieser feindlichen und unbekannten Umgebung riesige, schreckliche Monster leben, die gegen ihre Feuerkraft immun sind. In einem verzweifelten Kampf ums Überleben trifft die Einheit auf den mysteriösen Jäger (Tony Jaa), der den mächtigen Kreaturen dank seiner einzigartigen Fähigkeiten immer einen Schritt voraus ist. Als Artemis und Hunter langsam gegenseitiges Vertrauen aufbauen, entdeckt sie, dass er Teil eines Teams ist, das vom Admiral (Ron Perlman) angeführt wird. Als [sich diese Truppe] einer großen Gefahr gegenübersieht, die sie [alle] zu zerstören droht, schließen die tapferen Krieger ihre einzigartigen Fähigkeiten für den ultimativen Showdown zusammen."