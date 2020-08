Akku vom PS5-Controller Dualsense hält vielleicht länger

Nachdem ein Einzelhändler diese Woche Microsofts Xbox Series S so gut wie bestätigt hat, trifft es nun auch Sony. Ein Zubehörhersteller hat beschlossen, die unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarungen der Japaner zu ignorieren, um (recht positive) Eindrücke des Dualsense-Controllers zu veröffentlichen. Der Twitter-Benutzer Galaxy666 zeigt private Fotos eines weißen Playstation-5-Controllers und hebt in seinen Kommentaren vor allem die gesteigerte Akkukapazität hervor.

Demnach habe der Dualsense einen Lithium-Ionen-Akku mit 1560 mA. Im Vergleich zum Dualshock-4-Controller würde das einen Anstieg von etwa 50 Prozent Ladungskapazität bedeuten. Es ist unmöglich zu wissen, ob die erhöhte Kapazität eine ähnliche Verlängerung der Batterielebensdauer bedeutet, da der Dualsense zusätzliche Funktionen unterstützt, zum Beispiel haptisches Feedback in den Triggern. Die niedrige Akkulaufzeit vom Dualshock 4 wurde von vielen Spielern in dieser Generation kritisiert, also hoffen wir auf bessere Ergebnisse in der Zukunft.