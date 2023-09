HQ

Nach dem absolut phänomenalen Hades gewann ich eine ganz neue Wertschätzung für ein Genre, mit dem ich vorher nicht vertraut war. Sich in dieses Spiel zu verlieben, hat ein kleines Problem geschaffen, da es sich so überlegen anfühlt als alles andere, aber das bedeutet nicht, dass man mit anderen Spielen des Genres keinen Spaß haben kann. Cult of the Lamb im letzten Jahr war ein leuchtendes Beispiel dafür, und AK-xolotl ist zumindest der Beweis dafür, dass das Genre unterhaltsamere Spiele bieten kann. Auch wenn sie bei weitem nicht so gut sind wie Hades. Trotz der Tatsache, dass AK-xolotl in vielerlei Hinsicht sehr einfach ist, ist es auch unter den gleichen Prämissen unterhaltsam. Ein geradliniges und rasantes Roguelike, das genug Charme hat, um es genießen zu lassen - zumindest in kleinen Dosen.

Bevor wir uns mit dem Spiel selbst befassen, lassen Sie uns eine Naturlektion machen: Axolotl ist eine Amphibie. Die Lektion ist also vorbei. Nach einem kurzen Intro ist der einzige verbliebene Axolotl extrem rachsüchtig und macht sich mit einer Waffe im Anschlag auf den Weg, um zu töten. Wie bei den meisten Spielen des Genres ist ein Level zufällig und du musst den Atem anhalten, feindlichen Projektilen ausweichen und jeden Raum von ihnen befreien, bevor du eine Truhe mit einer Belohnung bekommst und zum nächsten übergehst. Manchmal stehen dir mehrere Wege zur Auswahl, wobei ein Symbol oben anzeigt, welche Art von Belohnung du erwarten kannst, wenn du den nächsten Raum in der Schatztruhe abräumst, die herunterfällt, wenn der Raum fertiggestellt ist.

Bisher fühlt sich alles traditionell an. Du stirbst oft, und jedes Mal, wenn dies geschieht, kehrst du zum Teich zurück, der Hub-Welt des Spiels. Dies erweitert sich im Laufe des Spiels (mit neuen Todesfällen) und bald eröffnen kleine Läden und Sie können auch Baby-Axolotls sammeln, um sie zu züchten. Es ist eine schöne Pause zwischen jedem neuen Versuch, auch wenn es nicht viel zu genießen gibt.

Werbung:

Zurück im Chaos rennst du herum, schießt mit deiner Waffe, die du im Kreis zielen kannst, und sammelst neue Waffen und Fähigkeiten auf. Alles ist sehr einfach, sowohl in Bezug auf die Grafik als auch auf die Spielmechanik. In Bezug auf Ersteres ist nicht viel dran. Die Pixelgrafik ist gemütlich, auch wenn sie sich etwas simpel anfühlt. Einige Dinge, wie z.B. die Pflege Deiner gefangenen Axolotls, haben eine Sequenz, die sich ein bisschen zu "fünf Minuten Arbeit in Paint" anfühlt. Ebenso sind die Räume der Kurse etwas zu ähnlich, obwohl sie die Umgebung ändern, wenn Sie den Boss töten, der am Ende jedes Levels wartet. Auch die Musik ist für meinen Geschmack etwas zu schrill und nervig.

Auch die Spielmechanik ist sehr einfach. Du kannst zwei Waffen tragen und manchmal bekommst du Fähigkeiten, die während deines sogenannten "Laufs" erhalten bleiben, und du kannst auch einige permanente kaufen, obwohl es etwas zu lange dauert, diese zu erwerben. Das Spiel wird auf lange Sicht ziemlich langweilig und kleine Dosen von Spielen wurden von Ihnen wirklich bevorzugt, aber es fühlt sich so an, als ob die Möglichkeit des Upgrades etwas zu lange dauert. Wenn man in dieser Art von Spiel unglaublich gut ist, spielt das natürlich keine so große Rolle, aber ich hätte mir gewünscht, dass ich meinen Salamander dauerhaft etwas schneller aufrüsten könnte. Darüber hinaus fühlt sich jeder neue Versuch ziemlich identisch mit dem vorherigen an, auch wenn sich die Aufteilung der Räume leicht ändert, aber man verfällt schnell in ein Muster, in dem es sich die ganze Zeit sehr ähnlich anfühlt. Etwas, das am Ende des Textes ein wenig mehr positives Urteil erhalten sollte, sind die Feinde, deren Design mir gefällt. Alle Arten von Enten, Krokodilen, Waschbären, Ratten und anderen Dingen versuchen, dich zu töten, und ich mag es, wie der Bildschirm mit diesen verrückten Bösewichten gefüllt ist, die du besiegen musst.

Die einfache Schlussfolgerung und diese Textzusammenfassung ist, dass ich Spaß beim Spielen habe, aber es ist auch inhaltlich etwas dünn und wird ziemlich schnell extrem repetitiv. Ich hatte mit ein wenig Schwanken in Bezug auf die Bewertung zu kämpfen, aber ich habe das Gefühl, dass ich immer noch in der Lage bin, dass es am Ende ein okayes Spiel ist. Nicht mehr und nicht weniger.

Werbung: