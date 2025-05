Hinweis: Airhead des kleinen dänischen Studios Octato wurde ursprünglich im Februar 2024 veröffentlicht. Leider wurde das Spiel in einem eher trägen und unfertigen Zustand veröffentlicht, was auf Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen dem Entwickler und seinem Publisher HandyGames zurückzuführen ist. Jetzt, da das Spiel (irgendwie) repariert wurde, denken wir, dass es eine echte Chance verdient hat, daher diese späte Rezension.

Das Plattformspiel Airhead eröffnet sehr demonstrativ, indem es den Weg nach rechts versperrt. Stattdessen müssen Sie sich – entgegen der Gewohnheit – nach links bewegen. Der Anfang gibt einen klaren Hinweis darauf, was auf Sie zukommt. Sicher, Airhead sieht aus und spielt sich sehr ähnlich wie andere atmosphärische Plattformer wie Limbo, Inside und Little Nightmares. Aber der Schwierigkeitsgrad wurde angehoben, nicht nur ein wenig, sondern deutlich.

Das in Dänemark entwickelte Indie-Spiel beginnt in einigen dunklen Steinhöhlen auf einem fernen Planeten. Wo bist du? Wer bist du? Das Spiel erklärt dies nicht, und auch unser armer Protagonist kann kaum in seinem Gedächtnis nach Antworten suchen. Denn er hat keinen Kopf! Glücklicherweise dauert es nicht lange, bis er einen Kopf findet, aber seine übergroßen Proportionen zeigen deutlich, dass es nicht sein eigener ist. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht nützlich sein kann.

Während die anfänglichen Rätsel recht einfach sind - Felsbrocken schieben und kleine Kreaturen manipulieren, um voranzukommen - wird es schnell komplizierter, sobald der neue Kopf angebracht ist.

Der Kopf gibt dir zwar Zugang zu einer Reihe von Fähigkeiten, bringt aber auch einige Einschränkungen mit sich. Es kann sein, dass du ihn von Zeit zu Zeit kurz loswerden musst, wenn ein Gang zu eng ist oder wenn die seltsamen Kreaturen des Planeten zu glauben scheinen, dass der Kopf ihnen gehört. Oft muss man sich das Physiksystem des Spiels zunutze machen, indem man zum Beispiel den Kopf eine Steigung hinunterrollen lässt oder sich vom Wind tragen lässt, während man selbst an einigen Hindernissen vorbeirauscht.

Und Geschwindigkeit ist der Schlüssel. Wenn du zu lange von deinem Kopf getrennt bist, geht ihm einfach die Luft aus und du wirst zurück zum nächsten Checkpoint geschickt.

Während einige Plattformer Gold oder Power-Ups enthalten, ist Sauerstoff wohl die wichtigste Ressource in Airhead. Nur wenn du vollkommen still stehst, kannst du ruhig atmen. Andernfalls verbraucht jede Bewegung Sauerstoff. Jeder Schritt ist daher wertvoll und kann möglicherweise tödlich sein, wenn Sie vorher keine Sauerstoffflasche entdeckt haben.

In einem Spiel, in dem Erkundung und Experimentieren im Vordergrund stehen, ist es eine mutige Entscheidung, dem Spieler einen solchen Zwang aufzuerlegen. Aber es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Die Sauerstoffflaschen dienen als eine Art Wegweiser, um sicherzustellen, dass du dich nicht völlig in der halboffenen Welt des Spiels verirrst, in der es oft mehrere Wege gibt, denen du folgen kannst. Wenn Sie eine Sauerstoffflasche nicht erreichen können - nun, dann haben Sie sich wahrscheinlich verlaufen und müssen später zurückkehren.

Unterwegs findest du auch Druckluftflaschen mit schwerer und leichter Luft, die es dir ermöglichen, unter Wasser zu gehen bzw. zu schweben, was dir weiter hilft, dich auf den richtigen Weg zu führen. Die Metroidvania-Struktur des Spiels gedeiht trotz des ausgeprägten Luftmangels.

Ein weiterer Punkt, in dem Airhead hervorsticht, ist im Sinne von Fortschritt. Während Sie sich anfangs kaum zehn bis fünfzehn Sekunden lang bewegen können, ohne Sauerstoff zu benötigen, ist es möglich, Ihre Lungenkapazität erheblich zu erweitern, indem Sie versteckte Upgrades finden. Man kann das Spiel immer noch ohne es spielen, aber ich persönlich hatte das Gefühl, dass die zusätzliche Erkundung gut angelegt war, da die größere Sauerstoffzufuhr mehr Raum zum Experimentieren und Entfalten bot.

Die wichtigsten Upgrades sind jedoch nicht optional, sondern kommen durch die vergessenen Forschungsstationen, an denen du auf dem Weg vorbeikommst. Jede dieser Funktionen erweitert die Fähigkeiten des Kopfes erheblich. Im Laufe der Zeit wirst du in der Lage sein, Maschinen zu manipulieren, dunkle Höhlen zu erhellen und vieles mehr. Außerdem erhältst du Zugang zu einem Doppelsprung und die Möglichkeit, durch Wasser und Luft zu schweben.

Allerdings verlierst du alle deine Fähigkeiten, wenn du den Kopf nach unten steckst. Der Kontrast zwischen deinen Fähigkeiten mit dem Kopf auf dem Kopf und deiner Hilflosigkeit ohne ihn dient als ständige Erinnerung daran, wie weit du seit deinen bescheidenen Anfängen gekommen bist.

Wie bereits erwähnt, ist der Sauerstoffgehalt in Airhead begrenzt, aber zum Glück ist die Atmosphäre immer noch erstklassig. Das erste Fünftel des Spiels ist etwas spießig. Aber wenn man schließlich draußen auf die prärieähnliche Oberfläche des Planeten kommt, beeindruckt das Spiel. Die Kamera zoomt heraus und enthüllt eine beeindruckende Landschaft, während der düstere, droneartige Soundtrack plötzlich leichtere, erhebendere Töne anschlägt. Der Rest des Spiels wechselt effektiv zwischen geschlossenen und offenen Umgebungen sowie dunklen und hellen Umgebungen.

Was das Erlebnis jedoch wirklich aufwertet, ist der Soundtrack. Der Komponist Rasmus Hartvig wurde bei den Game Awards 2025 für seine Melodien als "Best Audio" ausgezeichnet, und das zu Recht. Die atmosphärischen Musikstücke erreichen zwar nicht ganz die luftigen Höhen wie in Journey, aber auch nicht ganz so eindringlich wie in Limbo und Inside. Aber weniger kann das sicher auch.

Der Soundtrack ist - trotz der hohen Qualität - recht bescheiden und hält sich oft schön im Hintergrund und streckt nur in den intensivsten Sequenzen den Kopf heraus. Zu anderen Zeiten fehlt es sogar ganz, was den Rest des hervorragenden Sounddesigns wirklich zur Geltung kommen lässt. Die schallenden Schritte in den Höhlen; der rauschende Wind zwischen den Berggipfeln; die knarrenden Maschinen; Und nicht zuletzt das befriedigende Geräusch, wenn man den Kopf an eine Sauerstoffflasche legt und jeden Kubikzentimeter der Lungen mit frischer Luft füllt – das ist alles sehr stimmungsvoll.

Airhead hat einige großartige Rätsel, es strotzt vor Atmosphäre und die Metroidvania-Struktur funktioniert überraschend gut. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich während meines 5-stündigen Spieldurchlaufs Spaß hatte.

Zunächst einmal ist diese Nummer, die ich aus meiner Speicherdatei entnommen habe, extrem irreführend. Du wirst immer wieder nachladen, wenn dir bei deinen Versuchen, Rätsel zu lösen, die Luft ausgeht. Glücklicherweise geht der Neustart schnell. Aber es kann trotzdem frustrierend sein, da es oft nicht deine Schuld ist, wenn etwas schief geht.

Der größte Übeltäter ist die Steuerung. Die besten Puzzle-Plattformspiele fordern Körper und Geist heraus. Oder, um es weniger pompös auszudrücken, ein großer Teil ihres Reizes liegt darin, dass man sowohl auf einer abstrakten Ebene eine Lösung erarbeiten als auch diese dann mit präzisen Sprüngen und Bewegungen ausführen muss. Vielleicht sehr symptomatisch für Airhead, es ist, als ob der schwache Körper den schweren Kopf nicht ganz tragen kann.

Mehrmals hatte ich tatsächlich herausgefunden, was ich tun würde - oder hatte eine gute Idee - aber die Umsetzung scheiterte. Die Bewegungen sind steif und es kann schwierig sein, Kanten zu greifen. In Kombination mit dem Bedürfnis nach ständiger Luft sorgt dies für viel Frust.

Die Steuerung sollte jedoch nicht die ganze Schuld auf sich nehmen, denn ein großer Teil der Verantwortung liegt auch auf den Umgebungen des Spiels. Wie bereits erwähnt, funktioniert das Metroidvania-Design insgesamt, und einige der Rätsel sind fast geniale Werke. Aber genauso wie der Kunststil des Spiels etwas undetailliert und unausgegoren ist, sind es auch die Objekte des Spiels. Man weiß nie genau, wo Texturen und die zugrunde liegenden Kollisionsfelder aufeinandertreffen, und einige Male bin ich einfach in Objekten stecken geblieben.

In Spielen wie Fallout, Assassin's Creed und so weiter kann ich mit dieser Art von Ruck leben. Ja, es kann sogar manchmal Teil des Charmes sein. Aber in einem Spiel wie Airhead, das durch rohe Atmosphäre lebt und atmet, ist es leider sehr destruktiv. Immer wieder wurde ich aus der immersiven Welt des Spiels gerissen. In ein paar Fällen geschah es sogar im wahrsten Sinne des Wortes, als mein Charakter einfach durch die instabile Welt schlüpfte und in eine ewige Grube aus rohen und unfertigen Formen und Texturen fiel.

Die Fehler sind nicht so zahlreich, dass sie das Spiel komplett töten. Aber sie frustrieren. Das Gleiche gilt für die Rätsel des Spiels. Nicht, weil sie schlecht konzipiert sind - ganz im Gegenteil -, sondern einfach, weil zwischen ihnen der Platz fehlt. Du hast kaum Zeit, ein Rätsel zu lösen, bevor du wieder gegen eine Mauer stößt.

Schließlich kann es manchmal etwas zu schwierig sein, herauszufinden, wohin es als nächstes gehen soll. Entwickler Octato scheint dies erkannt zu haben und hat eine Reihe von Assistenzfunktionen eingeführt, die ich dringend empfehle, zu aktivieren. Besonders nützlich ist die Markierung, die dir auf einer Karte zeigt, wo du hingehen musst. Nun, irgendwie, denn es gibt kein Türklopfen in Airhead.

Auch die Hinweise des Spiels - die man durch Drücken des rechten Analogsticks aktivieren kann - sind oft nur eine indirekte Hilfe. Anfangs neigen sie dazu, als eine Art Glückskeks-Weisheit formuliert zu werden (manchmal muss man sich vom Wind tragen lassen - es lohnt sich, sich zu trennen), aber in der zweiten Hälfte des Spiels sind sie etwas direkter in ihrer Hilfestellung.

Gegen Ende von Airhead habe ich oft auf die Karte des Spiels geschaut. Ich war einfach nur erschöpft und dachte - sind wir noch nicht da? Auf der anderen Seite hat mir die Karte mit ihren unzähligen Ästen auch Freude bereitet und viele Erinnerungen wachgerufen. Es war wirklich eine ziemliche Reise, auf der ich mit meinem übergroßen Kopf war. Ja, manchmal brauchst du wahrscheinlich etwas Luft, wenn du deinen Kopf nicht völlig verlieren willst. Aber Airhead ist immer noch all die Mühsal wert.