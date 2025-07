Air Bud ist zurück - neuer Film feiert nächstes Jahr Premiere

HQ

Anscheinend waren 14 Air Bud-Filme nicht genug, denn jetzt bereitet sich das hochfliegende Hündchen in Air Bud Returns auf ein großes Comeback vor. Das Franchise begann 1997 mit dem Basketball spielenden Golden Retriever und hat sich seitdem zu einem nostalgischen Favoriten entwickelt. Jetzt geht es darum, sowohl alte Fans als auch ihre Kinder für sich zu gewinnen.

Robert Vince, Gründer von Air Bud Entertainment (ja, das ist eine echte Produktionsfirma), der als Produzent, Autor und Regisseur an zehn vorherigen Filmen gearbeitet hat, kehrt erneut zurück, um das Drehbuch zu schreiben und Regie zu führen. Im Mittelpunkt des neuen Films steht der 12-jährige Jacob, der den Verlust seines Vaters betrauert, der über eine alte Air Bud VHS stolpert. Zur gleichen Zeit lernt er zufällig einen streunenden Golden Retriever, Buddy, kennen.

Die Dreharbeiten beginnen diesen Sommer in Fort Langley, British Columbia, dem gleichen Ort, an dem das Original gedreht wurde. Vince selbst sagt, dass es in dem Film um mehr als nur Sport geht, "es ist eine zutiefst menschliche Geschichte über Erlösung und Teamwork."

Also... Wie viele Air Bud-Filme haben Sie gesehen? Und sind Sie bereit für das nächste Kapitel?