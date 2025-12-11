HQ

A.I.L.A. stammt von den brasilianischen Pulsatrix Studios und ist ein psychologisches First-Person-Horrorspiel. Die Geschichte dreht sich um eine künstliche Intelligenz, die außer Kontrolle gerät – und es ist sowohl sehr spannend als auch ziemlich ambitioniert, aber auch fehlerhaft.

Die Handlung spielt im Jahr 2035, und du schlüpfst in die Rolle von Samuel, der als Beta-Spieltester aus seiner Hightech-Smart-Wohnung arbeitet. Eines Tages erhält er ein Paket von SyTekk mit dem brandneuen und aufregenden A.I.L.A. VR-Headset, das er heimlich testet. Er schließt sie an seinen Computer an und es gibt kein Zurück mehr – er weiß es nur noch nicht.

Das A.I.L.A. (Artificial Intelligence for Lucid Applications) Headset basiert auf der Integration von künstlicher Intelligenz (auf dem Bildschirm als junge Frau Aila manifestiert) und sie kann nicht nur die Horrorspiele, die Samuel testet, ständig verändern und anpassen, sondern verletzt auch immer mehr seine Privatsphäre.

Während der Testphase spielst du verschiedene Spiele, von denen jedes zwischen 2 und 5 Stunden dauern kann – je nachdem, wie gründlich du die Umgebung erkundest. Am Ende der Spielsitzung gibst du Aila dein Feedback ab, der basierend auf diesen und anderen Daten (einschließlich deiner Suchhistorie auf dem Computer) neue Versionen des Spiels oder komplett andere Spiele zum Ausprobieren und Testen erstellt.

Im ersten Spiel, das du ausprobierst, bist du in einer verlassenen Wohnung gefangen und musst durch das Lösen verschiedener Rätsel aus deiner Gefangenschaft und den vielen engen Korridoren des Wohnblocks entkommen. Du wirst traumatisierenden Anblicken ausgesetzt; Schaufensterpuppen tauchen plötzlich auf, wo vorher keine waren, Türen, durch die man gerade gegangen ist, werden durch brandneue Korridore ersetzt, Räume verändern sich, wenn man zu ihnen zurückkehrt, und Ähnliches – und es ist einfach etwas wirklich Beängstigendes daran, starrende Schaufensterpuppen zu sehen, die immer ihre Augen auf einen gerichtet haben, egal wo man im Raum ist.

Dieses erste Spiel ist wahrscheinlich das gruseligste von allen, und von da an geht es wirklich bergab. Darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Was die Spiele jedoch gemeinsam haben, ist, dass sie alle dunkle und grausame Erzählungen enthalten, die Samuel zunehmend verwirren, als er das Headset ablegt und in seine Wohnung in die Realität zurückkehrt. Gleichzeitig beginnen die Grenzen zwischen Spielen und der realen Welt zu verschwimmen, und die künstliche Intelligenz, die Samuel in sein Leben gelassen hat, manipuliert ihn immer mehr – ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist ziemlich gut geschrieben und spannend.

Wie erwähnt, ist das erste Spiel, das man testet, wahrscheinlich das beste, und das liegt daran, dass es sich auf echten Horror und (einfaches) Rätsellösen konzentriert. In den anderen Spielen beginnt alles auseinanderzufallen, wo Actionelemente eingeführt werden und immer mehr Gegner bekämpft werden müssen, wenn man eine Überlebenschance haben will. Die Kämpfe sind definitiv nicht die Stärke des Spiels – gelinde gesagt! Tatsächlich sind sie so schlecht, dass sie den Rest des Spiels über den Rand ziehen, und das ist wirklich schade. Lassen Sie mich das erklären.

Das Kampfsystem ist so unpräzise, unbeholfen und fehlerreich, dass ich den Controller mehrmals vor Frustration fast auf den Boden geworfen hätte. Die Gegner sind sehr stark und können manchmal zahlreich sein – und die Bosskämpfe sind noch schlimmer. Zum Beispiel habe ich etwa 2 Stunden am ersten Boss verbracht, weil ich ständig umfiel und in Stücke gerissen wurde. Das Schlimmste war, dass die Treffererkennung bei den Bossen manchmal offensichtlich nicht funktionierte, da deine Schüsse direkt hindurchflogen und du stattdessen in den Mund getroffen wurdest – und die Sekunden, die das Laden der Waffe dauerte, waren Sekunden, die du offensichtlich nicht hattest, sodass ich immer wieder verlor, weil die Treffererkennung nicht funktionierte. Wirklich frustrierend.

Ich habe auch festgestellt, dass die künstliche Intelligenz der NPCs einfach zusammenbricht und aufhört zu funktionieren, sodass die Gegner im Kreis oder in die Umgebung rennen, bis du sie angreifst, dann treten sie aus ihrer unglücklichen Schleife heraus und du erwischst sie stattdessen. Das Klügste ist, sie einfach nicht anzugreifen, aber darum geht es nicht, und es nimmt etwas von der Spannung des Spiels.

Außerdem werden Sie einige grafische Fehler erleben, die Sie von einem Spiel 2025 nicht erwarten würden, wie zum Beispiel dass die Arme der Gegner in Wänden verschwinden, und gelegentlich gibt es starkes Screen Tearing, bei dem es so aussieht, als sei die obere Seite des Bildschirms leicht seitlich versetzt gegenüber dem Rest des Bildschirms. Es gibt noch mehrere andere raue Kanten, und das lässt das Spiel etwas unpoliert und grob wirken – und es wirkt fast, als hätten die Entwickler sich zu viel abgenommen – was ein ehrgeiziges Projekt für einen kleineren Entwickler wie Pulsatrix Studio ist. Positiv ist, dass die Grafik an vielen Stellen sehr atmosphärisch und wunderschön ist und das gesamte Setting sehr gruselig sein kann.

A.I.L.A. basiert auf einer wirklich spannenden Idee, und ich könnte mir die grobe technische Seite verzeihen, wenn das Kampfsystem auf der Disc wäre. Das tut es nicht, und es zieht das Spiel wirklich runter – und das ist wirklich schade. Das Spiel ist am stärksten, wenn man durch die dunklen und atmosphärischen Umgebungen läuft, Rätsel löst und grausame und groteske Anblicke sieht. Sobald Gegner eingeführt werden und mit ihnen die Kämpfe, bricht das Ganze einfach auseinander.

Ich wünschte, ich könnte A.I.L.A. empfehlen, denn es ist wirklich ein spannendes Spiel mit Potenzial, aber ich kann es nicht. Es ist lange her, dass ich so sehr erlebt habe, dass ein einzelner Teil eines Spiels so ziemlich alles andere über den Rand bringen kann, aber leider ist das beim Kampfsystem in A.I.L.A. der Fall – so schlimm ist es.