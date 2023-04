Als Fan von Strategiespielen wie den Serien Age of Empires und Total War dachte ich, ich hätte die meisten der wichtigen, langjährigen Spieleserien des Genres gesehen. Bis ich auf Age of Wonders 4 gestoßen bin. Der Name war ein Spiel, von dem ich schon vor langer Zeit gehört hatte (das erste Spiel kam 1999 heraus), aber ich hatte keine klare Vorstellung davon, was mich erwarten würde. Bevor ich Age of Wonders 4 in den letzten Wochen gespielt habe, habe ich kein Spiel erwartet, das so ausgefeilt, gut ausbalanciert und voller Gameplay-Features ist, wie es sich herausstellte. Auch wenn ich normalerweise nicht auf Fantasy-Spiele stehe, schafft es dieser exzellente Titel von Triumph Studios wirklich, mich in den Bann zu ziehen. Also, was macht es so großartig?

HQ

Kurz gesagt, Age of Wonders 4 ist ein rundenbasiertes 4X-Strategiespiel in einem Fantasy-Setting. In Fortsetzung einer Handlung von Age of Wonders 3 ist die Geschichte, die Age of Wonders 4 antreibt, wie folgt: Zuvor verbannte Zaubererkönige sind zurückgekehrt, mächtiger als je zuvor, um als Götter (Godirs genannt) unter den Sterblichen zu regieren. Sie sind jedoch nicht nur hinter einer Welt her, denn ein sogenannter Astral Sea verbindet auf magische Weise viele verschiedene Welten, die von verschiedenen Rassen bewohnt werden. Als Spieler können Sie wählen, ob Sie ein Champion einer der Rassen sein oder als einer der Zaubererkönige spielen möchten, die so viele Welten wie möglich übernehmen möchten. Das bedeutet, dass das Spiel in vielen verschiedenen Umgebungen stattfindet, von verschneiten Welten bis hin zu kargen und verlassenen Reichen, die mit jedem neuen Spiel zufällig generiert werden.

Die meiste Zeit des Spiels verbringst du damit, dir die strategische Spielkarte anzusehen, auf der du deine Städte verwaltest, in neue Provinzen expandierst, Militäreinheiten rekrutierst und mit deinen Helden und Armeen auf eine Eroberung gehst. Die Karte hat sowohl eine Oberflächen- als auch eine unterirdische Dimension, ist also tatsächlich zweistufig. Im Falle eines Kampfes fallen Sie entweder in einen rundenbasierten taktischen Kampf oder entscheiden sich dafür, ihn automatisch aufzulösen. In dieser Hinsicht ist es den Total War-Spielen sehr ähnlich. Auf der Kampagnenkarte müssen Sie Ausgaben und Investitionen mit einer Reihe verschiedener Ressourcen ausbalancieren. Imperium, Mana, Gold und Wissen gehören zu den Ressourcen, die für die langfristige Planung, die Entwicklung Ihrer Rasse, Diplomatie und in taktischen Schlachten benötigt werden. Nahrung, Produktion und Draft sind nur für das Wachstum deiner Städte und die Geschwindigkeit, mit der du Gebäude baust und neue Einheiten ausbildest, von Bedeutung.

Neben der Entscheidung, als Champion oder Zaubererkönig zu spielen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, jedes Spiel, das Sie spielen, anzupassen. Zuerst wählst du ein vollständig anpassbares Reich, z. B. eine manareiche und üppige Welt voller freier Städte oder ein karges Land, das von Dämonen und Vulkanausbrüchen überrannt wird. Sie können auch Ihre eigene benutzerdefinierte Rasse erstellen, um als humanoide, katzenartige, zwergartige, elfische, nagetierähnliche und sogar krötenähnliche Rasse zu spielen. Ihre Rasse kann dann weiter optimiert werden, mit körperlichen Qualitäten wie Robustheit oder starken Nahkampfangriffen und gesellschaftlichen Merkmalen wie großen Städtebauern. Diese Eigenschaften bieten eine Vielzahl von Boni, zum Beispiel stärkere Militäreinheiten oder die Möglichkeit, neue Städte leichter zu gründen. Eine kulturelle Affinität fügt weitere Unterscheidungen hinzu, z. B. eine fleißige oder dunkle Rasse zu sein. In meinen Augen ist es wirklich bewundernswert, was Triumph Studios hier geleistet hat, denn man ist frei, eine Rasse zu erschaffen und ein Imperium nach der Melodie von Werten aufzubauen, die ganz nach Belieben sind. Ich kann mich an kein Strategiespiel erinnern, das dieses Maß an Individualisierung bietet.

Werbung:

So kam es, dass ich eines meiner ersten Spiele mit einer hochhumanoiden Rasse spielte, die sich auf die Gründung neuer Städte spezialisiert hatte, mit einer Rasseneigenschaft, die es meiner Armee ermöglicht, Gesundheit wiederzuerlangen und schneller XP zu verdienen. Weitere Anpassungen ergeben sich aus der Verwendung von magischen Wälzern. Diese ermöglichen es dir, Affinitätspunkte zu sammeln und weitere Boni zu gewähren, die zu deinem Spielstil passen, wie z.B. die Gründung weiterer Städte, Blitzschaden für deine Einheiten oder andere militärische Boni. Ein anderes Mal begann ich ein Spiel, das im Untergrund als dunkler menschlicher Zaubererkönig begann, der eine Rasse böser Nagetiere anführte. Wie Sie vielleicht inzwischen verstanden haben, gibt es einfach viele verschiedene Elemente im Spiel, die ein sehr hohes Maß an Anpassung ermöglichen. Sie machen auch jedes Durchspielen ein wenig anders.

Meiner Erfahrung nach habe ich automatisch Lust, auf eine Art und Weise zu spielen, die zu der Rasse passt, die ich geschaffen habe. Als gute Rasse und Herrscher zu spielen bedeutet zum Beispiel, Gefangene freizulassen, anstatt sie zu töten, oder dein Bestes zu geben, um Nebenquests abzuschließen, die deine Bevölkerung bei Laune halten. Ebenso bedeutet das Spielen als Zaubererkönig mit böser Affinität, dass Sie tatsächlich von einem bösen Spielstil profitieren. Ich genoss es auch, als Anführer böser Nagetiere zu spielen, die aus dem Untergrund kriechen, um die Welt zu terrorisieren. Andere Herrscher werden Sie auch aufgrund gemeinsamer Merkmale mögen oder nicht mögen, z. B. weil sie eine feudale Kultur haben oder sich eher auf das Gute als auf das Böse ausrichten. Verschiedene Spielsitzungen sind auch durch die Pantheon miteinander verbunden. Hier kommen Helden aus früheren Spielen, die Sie gespielt haben, zusammen und treten in neuen Spielen auf, die Sie spielen.

Werbung:

Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn du dein Imperium in Age of Wonders 4 ausdehnst. Normalerweise konzentriere ich mich darauf, genug Goldeinkommen zu erzielen, um schnell eine Armee aufzubauen, mit der ich dann meine unmittelbare Umgebung von Banditen und Monstern säubern. Es ist aufregend zu sehen, wie dein Reich wächst, indem du neue Provinzen annektierst, wenn deine Städte größer werden. Es fühlt sich einfach großartig an, neue Städte abseits deiner Thronstadt zu gründen und anschließend zu beobachten, wie sich deine Provinzen zu einem großen, zusammenhängenden Imperium zusammenschließen. Das Gleiche gilt für freie Städte, die auf einigen Karten allmählich zu Ihren Vasallen werden. Victory gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen; Entweder durch Eroberung, Diplomatie oder indem man die führende magische Macht im Reich wird.

Zum Vergnügen beim Aufbau Ihres Imperiums trägt auch die sehr passende und unbeschwerte Musik bei. Die farbenfrohe Grafik des Spiels ist ebenfalls schön anzusehen, mit vielen subtilen Details in der Kampagnenkarte des Spiels. Es gibt zum Beispiel kleine Schafe, die auf Wiesen herumlaufen, und winzige Karren, die in Minen ein- und ausfahren. Das Einheitendesign ist ebenso schön, mit dunklen und bösen Kobolden, die wirklich eine böswillige Atmosphäre ausstrahlen, und einer großen Auswahl an nicht verbundenen Monstern und Plünderern, die herumlaufen. Bisher habe ich Zeit damit verbracht, mir jeden einzelnen Einheitentyp anzusehen, wenn ich auf einen neuen gestoßen bin.

Age of Wonders 4 hat auch einige Rollenspielelemente. Ihre Helden können Gegenstände wie Waffen und Reittiere aus Kämpfen mit Plünderern oder durch das Erobern alter Wunder sammeln, die über die Karte verstreut sind. Einer meiner großartigsten Helden war ein Humanoid, der eine Rüstung und einen Umhang trug und eine Lanze schwang, die ich aufgerüstet hatte, um Lichtschaden zu verursachen, während er auf einem auffälligen Einhorn ritt. Ich hatte jedoch auch einen Katzenmagier und eine Kröte, die auf einem gruseligen wolfsähnlichen Monster reiten, das meine Armee anführt. Darüber hinaus gibt es zufällig generierte Quests, die du abschließen musst, wie z.B. die Rettung eines gefangenen Mädchens oder das Entfernen einer Armee von Dämonen, die den Charakter deines Anführers beeinflussen.

Auch wenn ich das Spiel im Allgemeinen sehr mag, gibt es auch einige Kleinigkeiten, die ich nicht so mag. Das Wichtigste ist, dass mir die taktischen Kämpfe nicht so viel Spaß machen wie der strategische Teil des Spiels. Ich war noch nie ein großer Fan von taktischen rundenbasierten Kämpfen, und Age of Wonders 4 hat mich nicht davon überzeugt, diese Einstellung zu ändern. Mir ist klar, dass es größtenteils eine Frage des persönlichen Geschmacks ist, denn das taktische Kampfsystem hat wieder viel Tiefe. Es gibt eine Art Stein-Papier-Schere-System zwischen den Einheiten, was bedeutet, dass Ihre Armeezusammensetzung sehr wichtig ist, wenn der Schwierigkeitsgrad des Spiels zunimmt. Es gibt Speereinheiten, die Nahkampfeinheiten, die sie angreifen, Vergeltungsschaden zufügen, und Unterstützungseinheiten, die beispielsweise Freundschaftsangriffe verstärken können. Darüber hinaus gibt es flankierende Boni und Ihr Held kann mächtige Zaubersprüche wirken, und es gibt sogar Belagerungsschlachten und Seeschlachten im Spiel. Am Ende löse ich diese Kämpfe jedoch meistens automatisch, weil ich mehr daran interessiert bin, Zeit auf der Kampagnenkarte zu verbringen.

Eine andere Sache, die mich etwas frustriert hat, aber vielleicht unausweichlich ist, ist die Tatsache, dass es lange dauern kann, bis die KI-Spieler ihre Züge beendet haben. Vor allem bei mehreren Linealen und wenn man die 50. Runde oder älter überschritten hat, brauchte ich hin und wieder etwas Geduld. Ich kann mir vorstellen, dass Spieler mit weniger leistungsstarken CPUs zwischen den Runden einige Zeit warten müssen. Abgesehen von den Ladezeiten und dem Überspringen des manuellen Kampfes fehlt mir im Spiel jedoch nicht viel. Es hat sogar einen Online-Multiplayer beim Start, obwohl ich es noch nicht ausprobieren konnte. Das Spiel bietet simultane Runden, die zeitlich begrenzt sein können, was bedeutet, dass ein Echtzeitspiel auf der Kampagnenkarte (wahrscheinlich) möglich ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Age of Wonders 4 so viel steckt, dass es schwierig ist, im Rahmen dieser Rezension einen guten Überblick zu geben. Klar ist, dass Age of Wonders 4 ein sehr solides rundenbasiertes 4X-Strategiespiel mit so vielen Anpassungsmöglichkeiten ist, dass das Potenzial für den Wiederspielwert nahezu endlos ist. Egal, ob du als elfischer Champion des Volkes kämpfen willst, das ein stabiles Imperium aufbaut, als böser Zauberer, der eine Armee von Kannibalenkröten anführt, oder als orkischer Kriegsherr, der deine Nachbarn plündert, es ist alles möglich. Deshalb denke ich, dass dieses Spiel von niemandem verpasst werden sollte, der imperiale Spiele wie die Total War- oder Civilization-Serie mag. Auch wenn Sie sich normalerweise nicht zum Fantasy-Thema hingezogen fühlen, ist Age of Wonders 4 einfach so gut ausgeführt, dass Sie es in kürzester Zeit zu schätzen wissen werden. Meiner Meinung nach muss ein Spiel zum Aufbau eines Imperiums die richtigen Werkzeuge für die Vorstellungskraft eines Spielers bieten, um ein wirklich lohnendes Erlebnis zu schaffen, und Age of Wonders 4 schafft dies sehr gut.