Age of Water: Schiffskampf auf offenem Meer vorgestellt

Das junge Indie-Studio Three Whales entwickelt unter einem Publishing-Label von Gaijin Entertainment ein Spiel namens Age of Water. Der Spielfilm "Waterworld" aus dem Jahre 1995 wird als Inspiration für das Projekt zitiert, denn die Welt des postapokalyptischen Actiontitels ist ebenfalls ein einziger Ozean. Das hindert die Spieler aber natürlich nicht daran, auf ihren selbstgebauten Booten über die Weltmeere zu segeln und sich mit Piraten anzulegen.

In Age of Water werden wir schwimmende Städte erkunden und Schätze vergangener Zivilisation, die unter der Wasseroberfläche verborgen sind, bergen können. Beute und aufgelesenes Treibgut werden zum Aufrüsten unserer Schiffe benutzt, um Plünderer besser abwehren zu können. Momentan sind PvP-Kämpfe wohl noch nicht vorgesehen, doch man kann allein oder im Koop gegen Piraten antreten. Alpha-Tests starten bereits in Kürze auf Gaijins eigener Vertriebsplattform, ansonsten wurden noch keine weiteren Pläne kommuniziert.