Age of Empires IV: Gameplay erst im November während Microsofts X019-Event

Auch Microsofts hat einige Livestream-Formate, mit denen sie ihren vielen Fans über Neuigkeiten aus der Xbox-Community auf dem Laufenden halten. Letzte Woche haben wir die sehr übertriebene Inside-Xbox-Übertragung gesehen, das Ankündigungen, Enthüllungen und Trailer zu lautem Gekreische zelebrierte. Eine ähnliche Veranstaltung läuft unter dem Handle "X0" + Jahreszahl und die wird Ende des Jahres in London mit einem interessanten Angebot für Strategiespieler aufwarten.

Xbox-Produktmarketing-Manager Aaron Greenberg sagte der GameStar letzte Woche, dass Mitte November in London auf der X019 Gameplay von Age of Empires IV präsentiert werden soll. Das Event findet vom 14. bis zum 16. November in der Cooper Box Arena statt, das Gameplay gibt es bereits am ersten Tag. Taktikfans werden sich vielleicht daran erinnern, dass diese Veranstaltung mit dem Release von Age of Empires II: Definitive Edition übereinstimmt, der November wird also ein spannender Monat für Age of Empires.

