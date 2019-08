Age of Empires II: Definitive Edition verbindet Steam und Windows Store Mitte November

Microsoft hat uns "aufregende" Nachrichten rund um das Thema Age of Empires versprochen und dürfte diese auch geliefert haben: Zusätzlich zur Definitive Edition des ersten Spiels, der ab sofort auf dem Xbox Game Pass für den PC erhältlich ist, haben wir einen Veröffentlichungstermin für Age of Empires II: Definitive Edition bekommen. Der Titel erscheint am 14. November und wird ebenfalls in den PC-Game-Pass kommen. Ein besonderes Highlight ist die Crossplay-Bestätigung gewesen, denn Spieler auf Steam und im Windows Store dürfen zum Launch zusammenspielen. Habt ihr das Original damals mitgenommen oder werdet ihr erst Ende des Jahres reinschauen?

