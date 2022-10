Age of Empires II: Definitive Edition erscheint heute für Xbox

Sizilianer und Burgunder wetteifern Ende Januar in Age of Empires II: Lords of the West

am 16. Dezember 2020 um 12:44 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Am 26. Januar wird Age of Empires II: Definitive Edition eine Erweiterung namens Lords of the West erhalten. Die Entwickler von Ensemble Studios erarbeiten zwei weitere...