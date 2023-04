Es erstaunt mich immer wieder, wie prominent Metroidvania als Genre in der Spielewelt geworden ist, denn ob Sie es lieben oder hassen, das Konzept ist hier, um zu bleiben und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Die Zahl der neuen Spiele in diesem Genre wächst stetig, und Afterimage von Aurogon Shanghai ist das neueste in einer Reihe von Metroidvania-Klonen, die die Welt zieren. Die große Frage ist nun, ob das Spiel etwas Neues und Einzigartiges bietet oder ob es sich nur um die gleiche altbewährte Formel handelt, die sich hinter einem frischen Anstrich verbirgt.

In Afterimage schlüpfst du in die Rolle von Renee, einem jungen Mädchen, das all ihre Erinnerungen verloren hat, die nur durch die Erkundung der magischen Welt von Engardin wiederhergestellt werden können. Ein Ort, der natürlich mit allerlei Trümmern und natürlichen Hindernissen gefüllt ist, die alle überwunden werden müssen, damit Renee ihren fragmentierten Hintergrund letztendlich zusammensetzen kann. Die Reise ist lang und die Ruinen des Königreichs Engardin sind, gelinde gesagt, weitläufig, mit vielen unverwechselbaren Regionen und Herausforderungen, was zu erwarten ist und Teil des Genres ist.

Um ihr auf ihrer Reise zu helfen, hat Renee ein einfaches Schwert, das natürlich ausgetauscht und auf eine Vielzahl anderer Waffen aufgerüstet werden kann, wenn der Spieler dies wünscht. Jede Waffe bietet auch ihre eigenen einzigartigen Herausforderungen und Combos, die es zu meistern gilt, und es gibt eine große Auswahl an Waffen, von schnellen Peitschen bis hin zu langsamen, schweren Breitschwertern. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, Sekundärwaffen auszurüsten, die es Renee ermöglichen, Zauber zu wirken, was die Vielfalt des Kampfes des Spiels noch weiter erhöht.

Tatsächlich gehören die Mischung und die Möglichkeiten, die das Ausrüstungssystem von Afterimage bietet, zu den umfassendsten, die ich je in einem Metroidvania-Spiel erlebt habe. Das, zusammen mit seinem soliden Fortschrittssystem mit freischaltbaren Fähigkeiten, verleiht Afterimage eine fast beängstigende Menge an Abwechslung. Aber es ist auch ein bisschen zu viel des Guten, und die Breite der Auswahl kann sich entmutigend anfühlen, besonders für diejenigen, die sich noch nicht mit dem Genre auskennen und vielleicht sogar Afterimage als ihr erstes Metroidvania abholen.

Auf visueller Ebene ist Afterimage ein bisschen gemischt, was wie eine seltsame Aussage erscheinen mag, wenn man bedenkt, wie auffallend schön viele der Standbilder aus dem Spiel tatsächlich sind. Und sicher, das Spiel hat mit seiner fast pastellfarbenen, handgezeichneten Ästhetik sicherlich eine gelegentlich sehr beeindruckende und klare, konsistente Bildsprache. Es ist knackig, sauber und klar, aber auch unglaublich flach. Es fehlt an Tiefe und Textur, aber was noch wichtiger ist, ich spürte eine starke Trennung zwischen sich bewegenden Objekten und dem Rest der Welt.

Afterimage breitet sich aus. Es ist ein Spiel, das so viel will, aber über seine eigenen Ambitionen stolpert. Die beeindruckende Auswahl an Power-Ups, Fähigkeiten und Waffen ist mit bedeutungsloser Polsterung gefüllt. Das Tempo der Erzählung ist fragwürdig, da eine beträchtliche Menge hinter Erkundung und Text steckt, die der Spieler selbst in der Welt entdecken muss. Darüber hinaus leiden viele Waffen und Angriffe unter fragwürdigen Hitboxen, die in den kritischsten Momenten für erhebliche Frustration sorgen können. Schließlich lässt die Gesamterzählung des Spiels zu wünschen übrig und fühlt sich geradezu unfertig an.

Für den Hardcore-Fan gibt es viel zu lieben am Kickstarter-Erfolg von Aurogon Shanghai. Seine riesige Welt voller Geheimnisse und Upgrades, das umfangreiche Arsenal an Ausrüstung und Fähigkeiten, mit denen Renee eine überraschend persönliche Note verleiht, und eine manchmal bezaubernd schöne Welt. Tatsächlich könnte Afterimage genau das richtige Spiel für jeden sein, der ein Veteran des Genres ist und sich nach einem Spiel sehnt, das alle Klischees aufgreift und wirklich mit ihnen läuft. Ein Metroidvania mit allem.

Aber es ist auch unmöglich, das Gefühl loszuwerden, dass sich das Spiel zum Zeitpunkt des Schreibens direkt unfertig, unvollständig und ungeschliffen anfühlt. Es gibt keine Finesse oder Sinn für Details und die Produktion wurde scheinbar von dem Mantra "mehr ist besser" geleitet. Denn ja, es gibt wirklich mehr und viel von allem, aber zu welchem Preis? Ich hätte mir gewünscht, dass Afterimage noch mindestens sechs Monate im Ofen ist, bevor er der Welt vorgestellt wird, und meine Empfehlung ist, abzuwarten, was die Entwickler mit dem Titel machen. Denn hier ist eindeutig mehr Arbeit erforderlich, um dem Potenzial des Spiels wirklich gerecht zu werden und es zur Ziellinie zu bringen.