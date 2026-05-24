Adventure Time kehrt nächsten Monat mit der Side Quests-Reihe auf Disney+ zurück, nicht auf HBO Max

Wenn Sie die Streiche von Jake und Finn mögen und sich auf mehr Adventure Time freuen, haben wir einige gute Nachrichten zu teilen, denn nächsten Monat startet die auffolgende animierte Serie namens Adventure Time: Side Quests.

In dieser Show kehrt das ikonische Duo zurück, zusammen mit einer Vielzahl weiterer legendärer Figuren, darunter Ice King, Princess Bubblegum, Marceline und BMO, wobei die berühmte Sprecherbesetzung sogar zurückkehrt, um ihre Rollen zu wiederholen – sei es John DiMaggio, Sasha Knight, Tom Kenny und viele mehr.

Die Premiere feiert am 29. Juni, und das Wichtigste ist, dass die Serie auf Disney+ über Hulu verfügbar sein wird, was die Fans, die Adventure Time auf HBO Max genießen, überraschen könnte. Das ist etwas merkwürdig, da die Serie von Cartoon Network stammt, das Warner Bros. Discovery gehört, dem Besitzer von HBO Max.

Wir warten auf einen offiziellen Trailer zur Serie, aber unten sieht man ein Poster zu Adventure Time: Side Quests.