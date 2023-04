Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Kadettenführer: Strategische Tipps und Tricks

HQ

Advance Wars und Advance Wars 2: Black Hole Rising waren zwei historische taktische Kampfspiele für die Game Boy Advance, weil sie dir einerseits mit ihrer entzückenden Pixel-Art-Grafik ihre freundliche und niedliche Seite zeigten und dich andererseits mit ihrer Kampfsuite gnadenlos verprügelten. In der Zwischenzeit konnte man nicht anders, als von ihren süchtig machenden Gameplay-Systemen begeistert zu werden. Jetzt hat Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp für Nintendo Switch als schöneren Titel für diejenigen debütiert, die das Original aus den 2000er Jahren nicht spielen wollen, aber immer noch nach den ikonischen, knallharten Herausforderungen der Serie suchen.

Wir empfehlen jedem, der Erfahrung im Strategie-Genre hat, das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Classic zu verlassen, und Neulingen, mit Casual zu beginnen. Dies kann während der Kampagne geändert werden, mit dem Unterschied, dass Classic mehr Münzen belohnt, die zum Kauf von Gegenständen in Hachi's Shop verwendet werden.

Achten Sie jedoch darauf, denn egal wie sehr Sie sich mit Ihren strategischen Fähigkeiten rühmen, Sie sind nichts weiter als ein Kadett vor den KI-Systemen dieses Titels. Ein falscher Zug und in vielen Missionen wirst du am Ende besiegt werden, deshalb haben wir bei Gamereactor diesen Kriegsleitfaden voller Tricks, Tipps und Empfehlungen geschrieben, die du zu schätzen wissen wirst, bevor du deine Kampagnen startest, während derer sie eine zu große Herausforderung darstellen oder wenn du nach Rang S suchst.

Ich wünschte, man hätte mir diese Advance Wars tricks gesagt, bevor ich anfing zu spielen.

Der Neustart einer Runde, der Segen dieses Remakes

Leider hätte ich das vor zwanzig Jahren gebrauchen können.... Wenn Sie in Re-Boot Camp beim Bewegen einer Einheit "vermasseln", hat es diesmal eine Lösung. Früher musste man sich in den Optionen ergeben und die Mission wiederholen, aber jetzt, wenn man merkt, dass man es in seinem eigenen Zug vermasselt hat, kann man den Zug in den gleichen Optionen neu starten, und das ist praktisch, wenn man die letzte Überprüfung abgibt, bevor man "Ende des Zuges" erklärt und seinen Feind seine Ahnungslosigkeit ausnutzen lässt.

Dies kann auch verwendet werden, um ein wenig zu testen, das Verhalten des Feindes zu sehen und vor allem, um von der Karte und der Position feindlicher Einheiten zu lernen, wenn es Kriegsnebel gibt. Dieser Trick ist ein bisschen schmutzig, wir wissen, aber man muss seinen Gegner in allem überlisten... Und niemand kann eine Maschine überlisten.

Die Kapitulation gibt einen Hinweis (oder mehrere)

In jedem Fall werden viele Missionen schief gehen oder Sie werden ein paar Testrunden machen und am Ende die Kaprender-Option verwenden. Beachten Sie in diesen Fällen (in Campaign, nicht in War Room), dass die OKs und Truppen die Niederlage ein wenig kommentieren und normalerweise einige zusätzliche Ratschläge hinterlassen, um sich der Mission zu stellen. Manchmal sind diese Empfehlungen sehr gut (und manchmal sehr einfach). Übrigens: Sie sind nicht immer gleich; Wenn Sie erneut scheitern, laufen Sie nicht am Dialog vorbei.

Behalte die Power- und Superpower-Anzeige des gegnerischen OC im Auge

Wenn sich der Balken des Gegners bald füllt, können Sie berechnen, dass er ihn mit Ausnahme von Maverick normalerweise im nächsten Zug verwenden wird, und so Ihre Züge basierend auf dem berechnen, was er tun kann. Im Fall von Adder erhalten seine Einheiten beispielsweise ein zusätzliches Bewegungsquadrat, wenn Sie also Ihren Bomber am Rand der Reichweite einer Flugabwehr zurückgelassen haben, erreicht Sie die Kraft.

Das Gleiche gilt für diejenigen, die ihre Sichtbarkeit, ihren Angriff oder ihre Verteidigung oder die passiven Effekte, die sie auf Ihre Armee verursachen, wie Schnee oder schädlichen Regen, ändern. Außerdem neigen Feinde dazu, aggressiver zu sein, wenn sie mit ihrer OC-Kraft angreifen. Denken Sie schließlich daran, dass, wenn der Feind gerade seine Kraft eingesetzt hat und sie aktiv ist, Aktionen, die sich drehen, ihren Balken nicht wieder auffüllen, so dass Sie, wenn Sie an der Reihe sind, angreifen können, ohne befürchten zu müssen, dass er sich auch wieder auffüllt.

Berechnen Sie, wann Sie die Leistung von OC verwenden sollten

In ähnlicher Weise erscheint es zunächst logisch, die OC-Leistung direkt zu Beginn der Runde zu verwenden, sobald der Zähler voll ist, z. B. Andy's Mega-Repair oder Kanbei's Moral Force, aber in anderen Fällen müssen Sie sie je nach Situation oder in derselben Runde, aber nach dem Bewegen einiger Einheiten, für die nächste Runde speichern.

Eagle's OC Superpower, Lightning Attack, ermöglicht es dir beispielsweise, Nicht-Fuß-Einheiten wieder zu bewegen, ein unglaublicher Vorteil, den du natürlich nutzen solltest, wenn du auf all diese Einheiten in einem Zug eingewirkt hast. Ebenso "droppt" Sensei eine Infanterie oder mechanisierte Einheit (wenn es sich um eine Supermacht handelt) in jede Stadt auf seiner Seite, also ist es in Ihrem besten Interesse, keine Einheiten auf diesen Gebäuden zu haben.

So überspringen Sie OC Power-Animationen

In Erwartung eines Updates, mit dem Sie diese Anime-Sequenzen überspringen können, gibt es derzeit keine Möglichkeit, sie zu überspringen (z. B. können Sie Dialoge überspringen, indem Sie währenddessen Plus drücken), und Sie müssen jedes Mal das Feind-Special ertragen. Wir haben die verschiedenen Animationseinstellungen getestet, aber sie beziehen sich wie im Original nur auf die Eroberungs- und Kampfanimationen, wobei die OC Power-Animationen weggelassen wurden. Wenn Sie sie ausprobieren möchten, drücken Sie A in einer freien Box oder Plus irgendwo und gehen Sie zu Optionen: Anim. C, um nur die Kampfanimationen der Spieler anzuzeigen.

Kombinieren Sie, um Geld zu verdienen

Falls Sie es nicht wussten, wenn die Kombination von zwei Einheiten das Maximum von 10 HP überschreitet, wird der Rest zu Ihrem Geld hinzugefügt, was sich als nützlich erweisen kann, um Ihnen etwas Geld zu verdienen und eine stärkere Einheit aus Ihren Basen, Häfen oder Flugplätzen herauszuholen.



Tipp: Da alle Infanterie- oder mechanisierten Einheiten, die Sensei mit seinen OK-Kräften erzeugt, mit 9 HP erscheinen, kannst du, wenn Städte in der Nähe sind, mehrere paarweise kombinieren, um in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen.



Übrigens, die CPU neigt nicht dazu, viel zu kombinieren... Behalte dies für deine Strategie im Hinterkopf, wenn du siehst, dass mehrere feindliche Einheiten erschöpft sind.

Hören Sie ihm zu: Schauen Sie von Zeit zu Zeit in Hachi's Shop vorbei.

Hachi ist ein bisschen nervig und nach jeder Mission besteht er darauf, dass Sie in seinen Laden gehen, um Ihre neu verdienten Münzen auszugeben. Er hat Recht, denn wir haben ein paar Stunden mit dem Maximum von 9.999 Münzen verbracht, also haben wir nicht mehr gespart. Schaut alle paar Stunden vorbei, kauft OCs und Missionen für die Battle Room und hebt euch die Musik und Galerien für den Schluss auf.

Der Kämpfer nimmt Platz ein

Wenn Sie mit der Verwendung von Lufteinheiten beginnen, denken Sie daran, dass sie sich nicht auf zwei Ebenen befinden, sondern die gleichen Felder wie Land- oder Seeeinheiten einnehmen. Wenn sich keine Flugabwehr, Jäger oder Raketen in Reichweite befinden, kann dies für etwas so Einfaches wie den Schutz von Bodeneinheiten mit Jägern oder Bombern nützlich sein. Denken Sie daran, dass Hubschrauber von unten angegriffen werden können...

Der Artillerie-Trick

Die CPU hat ein etwas seltsames Verhalten mit Artillerie, das Sie ausnutzen können. Wenn Sie eine solche Einheit an einem Engpass (z. B. einer Brücke) blockieren, können Sie Infanterie davor platzieren und sie bewegt sich nicht. Ihre Einheit befindet sich außerhalb der Reichweite und die CPU steht einfach da, zieht sich nicht zurück, um Platz für ihre anderen Einheiten zu machen, und erleidet sogar Schaden, wenn Sie es tun möchten. Wenn Sie zu viel daraus machen, wird es beschließen, zur Reparatur zurückzukehren, aber in der Zwischenzeit kann es sehr nützlich sein, den Feind billig und ohne Schaden zu verzetteln.

The AI's obsession with APC

Wenn die CPU einen APC (Armoured Transport Carrier) sieht, wird sie sich definitiv dafür entscheiden. Es hat eine Besessenheit und kann nicht anders. Es priorisiert diese Einheiten, die Ressourcen zu anderen transportieren und Infanterie und mechanisierte Einheiten transportieren können, sogar vor offensichtlicheren Zielen. Nutzen Sie dieses Wissen zu Ihrem Vorteil und erwägen Sie sogar, manchmal einen Schützenpanzer als Kanonenfutter zu platzieren: Sie sind zäh und halten mehreren Angriffen in Städten und Wäldern stand.

Die Macken der Infanterie-KI

In ähnlicher Weise werden sich CPU-Fußsoldaten dafür entscheiden, Städte zu erobern, die sie auf dem Weg haben ... auch wenn Ihr Hauptquartier ganz in der Nähe und ungeschützt ist! Scheuen Sie sich nicht, es dabei zu belassen, denn sie haben die Angewohnheit, sich unterwegs zu unterhalten.

So schalten Sie den Schwierigkeitsgrad der Herausforderungskampagne frei

Hachi verkauft es Ihnen für 1 Münze... Aber dann sagt er dir, dass er Witze macht und gibt es dir umsonst. Das Challenge Campaign erscheint als neue Spielstanddatei mit eigenem Slot, Prozentsatz und Spielzeit, so dass Sie nicht zwischen den Levels wechseln können, wie Sie es mit Classic und Casual getan haben.