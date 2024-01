Activision wird vorgeworfen, "alte weiße Männer" zu diskriminieren

HQ

In letzter Zeit gab es einige wirklich erschreckende Geschichten, nachdem Activision Bobby Kotick endlich als CEO entlassen hatte. Es gab eine Reihe von Sexismus- und Rassismus-Berichten von Entwicklern aus der Vergangenheit und Gegenwart, und jetzt hat ein neuer Bericht enthüllt, dass Activision seine Diskriminierung nicht einmal auf bestimmte Minderheiten beschränkt zu haben scheint.

Denn Law360 hat erklärt, dass ein ehemaliger Activision-Manager derzeit versucht, den Verlag zu verklagen, weil er ihn der Altersdiskriminierung und des Verstoßes gegen das kalifornische Gesetz zum Schutz von Whistleblowern beschuldigt.

Die Klage stammt von einem 57-jährigen Tech-Manager, der zwischen 2014 und Sommer 2023 bei Activision beschäftigt war, und in der Klage wird behauptet, dass Kotick auf einer Führungskonferenz Aussagen gemacht habe, in denen er enthüllte, dass das " Problem " im Unternehmen darin bestehe, dass " es zu viele alte weiße Männer gibt"

In der Klage heißt es weiter, dass nach Koticks Behauptungen zwei weiße Führungskräfte das Unternehmen verließen, wobei der Kläger im Rennen um einen ihrer Jobs war, bevor er schließlich zugunsten eines jungen nicht-weißen Mitarbeiters übergangen wurde. Der Kläger führt sodann aus, dass dieser neue Mitarbeiter, der sein Vorgesetzter wurde, ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen und seine Produktion kritisiert und seine Gehaltserhöhung begrenzt habe, die auf der Leistung für das Jahr basierte.

Eine weitere Mitarbeiterin soll ebenfalls eine Beschwerde in der Personalabteilung eingereicht haben, dass derselbe Vorgesetzte ihre leistungsabhängige Gehaltserhöhung aufgrund fälschlicherweise gemachter verleumderischer Bemerkungen eingeschränkt habe.

Auf die Bitte, die Anschuldigungen des Klägers unabhängig zu untersuchen, heißt es, er sei "ignoriert und nicht ernst genommen worden"

Der Kläger verlangt Schadenersatz für seinen Verdienstausfall, die Auswirkungen auf den beruflichen Aufstieg, die Rufschädigung, die emotionale Belastung und die unrechtmäßige Kündigung.

Danke, GamesIndustry.biz.