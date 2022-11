Activision läutet den Beginn einer neuen Battle Royale-Ära mit Call of Duty: Warzone 2.0 Launch-Trailer ein

HQ

Es ist fast Zeit für Activision, einen weiteren brandneuen Call of Duty-Titel auf den Markt zu bringen. Ja, trotz der Tatsache, dass das unglaublich erfolgreiche Call of Duty: Modern Warfare II Ende Oktober debütierte, ist es fast Zeit für die neue Ära des Battle Royale, da Call of Duty: Warzone 2.0 morgen, am 16. November, erscheinen wird.

Vor diesem Datum feiert und hypt Activision die Fans mit einem actiongeladenen, explosiven und aufregenden Launch-Trailer, der einen tieferen Einblick in die neue Karte Al Mazrah gibt und einige der interessanten Gameplay-Mechaniken und Spielmodi zeigt, die diese Fortsetzung bieten wird.

Für diejenigen, die sich darauf freuen, morgen in Warzone 2.0 vorbeizuschauen, könnt ihr jetzt einen Sprung in das Spiel machen, indem ihr das Battle Royale vorlädt, um euch vorzubereiten und bereit zu sein, zu spielen, sobald die Server morgen Abend öffnen (für uns in Großbritannien und Europa).