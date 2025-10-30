Activision enthüllt Pläne für die Call of Duty League-Saison 2026 mit zwei europäischen Majors

HQ

In den letzten Jahren hatten Call of Duty League Teams und Spieler etwa sechs Wochen Zeit, sich auf die neue CDL Saison vorzubereiten, aber das wird in der kommenden Saison nicht der Fall sein. Da Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November veröffentlicht werden soll, wissen wir nun, dass das CDL bereits am 5. Dezember wieder verfügbar sein wird, was bedeutet, dass zwischen dem Start und dem Start drei Wochen liegen.

Wenn CDL zurückkehrt, können wir auf ein kurzes Opening Weekend -Ereignis blicken, das sich über den 5. bis 7. Dezember erstreckt. Dies führt dann in die Major I -Qualifikation, die zwischen dem 5. Dezember und dem 25. Januar stattfindet, wobei fünf Wochen Qualifikation geplant sind, um die Setzliste und die Teams für das Hauptturnier in Dallas, Texas, zwischen dem 29. Januar und dem 1. Februar zu bestimmen.

Was Major II betrifft, so bietet dies eine sechswöchige Qualifikation, die sich vom 13. Februar bis zum 22. März erstreckt. Die eigentliche Major findet dann zwischen dem 27. und 29. März in Birmingham, Großbritannien, als Teil von DreamHack Birmingham statt.

Die Qualifikationen von Major III bieten drei Wochen lang Action zwischen dem 17. April und dem 10. Mai. Der Grund für die Dehnung liegt im Online-Turnier, das zwischen dem 24.Minor I und 26. April stattfindet und eine kleine Pause vom regulären Geschehen bietet. Das Major III LAN-Turnier ist für Atlanta, Georgia, geplant, es gibt noch keine genauen Termine.

Zu guter Letzt wird Major IV seine dreiwöchigen Qualifikationsturniere zwischen dem 29. Mai und dem 21. Juni austragen. Es wird auch eine kleine Pause dazwischen geben, wenn das Online-Turnier zwischen dem 5.Minor II und 7. Juni stattfindet. Das Major IV LAN-Event findet dann vom 25. bis 28. Juni in Paris, Frankreich, statt.

Als letzte Station der Tour in der Saison 2025/26 können wir dann auf Championship Weekend blicken, das vom 16. bis 19. Juli in Las Vegas, Nevada, geplant ist.

Den vollständigen Fahrplan für die bevorstehende geschäftige Saison finden Sie unten.