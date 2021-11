Activision entfernt Koranseiten aus Zombies-Modus von Call of Duty: Vanguard

HQ

Viele muslimische Spieler waren fassungslos und entrüstet, als sie sahen, dass Seiten aus dem Koran als Dekoration im Zombies-Level "Der Anfang" von Call of Duty: Vanguard verwendet wurden. Auszüge der religiösen Schrift, die mit Blutflecken und Dreck übersät waren, waren über das gesamte Level verstreut und Spieler konnten es kaum vermeiden, auf die einzelnen Seiten zu treten, die wahllos auf dem Boden platziert wurden.

Das führte zu einer Welle der Empörung in den sozialen Medien, worauf Activision Blizzard und Sledgehammer reagieren mussten. In einer Entschuldigung auf Twitter heißt es, dass der Inhalt entfernt wird. Die Verantwortlichen entschuldigen sich und fügen hinzu, dass das Kriegsspiel Call of Duty für alle Spieler gedacht sei... In Zukunft werden angeblich "Schritte" unternommen, um zu vermeiden, dass sich solch unschöne Geschichten wiederholen.