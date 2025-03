Actionstar Richard Norton ist gestorben

HQ

Die australische Martial-Arts-Legende und Hollywood-Ikone Richard Norton ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde von seiner Frau Judy Green in einem Social-Media-Post bekannt gegeben.

Norton war ein bekannter Name in der Welt des Actionfilms und trat in über 80 Produktionen auf, oft an der Seite von Legenden wie Chuck Norris und Jackie Chan. In der zweiten Hälfte seiner Karriere trainierte er auch Schauspielkollegen und assistierte bei der Kampfchoreographie bei großen Filmen wie Mad Max: Fury Road und Suicide Squad.

Er war ein Mann, der wirklich wusste, wie man Prügel austeilt, mit tiefgreifender Expertise in mehreren Kampfkünsten, einschließlich eines 10. Dan Schwarzgurts in Zen Do Kai und eines 6. Dan Schwarzgurts im brasilianischen Jiu-Jitsu. Er arbeitete auch bei verschiedenen Gelegenheiten als Bodyguard für Stars wie ABBA, David Bowie und Paul McCartney.

Mehrere prominente Persönlichkeiten der Branche haben ihre Trauer über Nortons Tod zum Ausdruck gebracht, darunter Robert Patrick, der ihn als "herausragende Person" bezeichnete und seinen Einfluss innerhalb der Kampfsportgemeinschaft hervorhob.

Ruhe in Frieden.