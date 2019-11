Achterbahnspaß Planet Coaster vergnügt sich 2020 auf Xbox One und Playstation 4

Auf der X019 kündigte der britische Entwickler Frontier Developments ihre Vergnügungspark-Simulation Planet Coaster für Xbox One (und via Pressemitteilung auch für die Playstation 4) an. Der Titel soll voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres auf den beiden Konsolen an den Start gehen und "die gleiche Tiefe und den gleichen Umfang" bieten, den PC-Spieler gewohnt sind. Alle Updates seit dem Launch sollen in diesen beiden Spielversionen bereitstehen, wie es mit der DLC-Politik und dem großen Thema Mods aussieht, wissen wir jedoch noch nicht.

In Planet Coaster werden wir zum Manager eines eigenen Themenparks und müssen einerseits unseren Traumpark verwirklichen, andererseits aber auch die Finanzen und alle anderen Aspekte im Blick behalten. Auf dem PC erfreut sich der Titel seit 2016 großer Beliebtheit.