Aces of Thunder (PS VR2)

Gaijin Entertainment, ein langjähriges Kriegssimulationsstudio, bastelt schon seit einiger Zeit an Aces of Thunder. Das frühe Filmmaterial und die Screenshots sahen vielversprechend aus, besonders wenn man die bisherigen Arbeiten des Teams kennt, wie IL-2 Sturmovik (2009) und War Thunder (2013). Jetzt ist das Warten endlich vorbei. Ich schnallte das VR-Headset an und machte mich in alten Warbirds auf den Weg zu den Feldern des Glanzes.

Aces of Thunder verschwendet deine Zeit nicht mit unnötigen Einleitungssequenzen. Nach den Entwicklerlogos wirst du direkt auf einem sonnigen Flugplatz vor einem wunderschönen Flugzeug abgesetzt. Ihnen wird ein Logbuch überreicht, das eine Auswahl an Missionen bietet, die von Luftkampf und Bombenangriffen bis hin zu Navigationsflügen und Überlebensszenarien in verschiedenen Flugzeugen reichen. Sobald du einen gewählt hast, bist du sofort im Cockpit und kämpfst online gegen KI-Gegner oder menschliche Piloten.

Aber die Einleitungen zu überspringen bedeutet auch, die Tutorials zu überspringen. Missionsbriefings listen die erforderlichen Schritte für den Erfolg auf, wie zum Beispiel "zum Bahnhof fliegen und alle Züge bombardieren", aber ohne Karte erfordert das Finden der richtigen Stadt aus der Luft viel Zusammenkneifen und Glück, ganz zu schweigen davon, die Station selbst zu entdecken. Und das ist, bevor man überhaupt die Herausforderung bedenkt, einen 80 Jahre alten Jäger ohne jegliche Führung zu fliegen.

Ich habe nichts gegen realistische Simulatoren, aber Aces of Thunder engagiert sich auch nicht vollständig dafür. Es gibt keine Anleitung, wie man das detaillierte Cockpit bedient, aber die meisten Knöpfe und Schalter sind nur statische Dekorationen. Einige Hebel können gegriffen werden, aber das Ziehen bringt nichts, selbst wenn das Spiel auf Aktionen wie das Einziehen des Fahrwerks hinweist. Ein großer Teil deiner ersten Sitzung verbringt du damit, einfach zu raten, was funktioniert und was nicht, was dem Spaß unbestreitbar zunichtemacht.

Das Fliegen selbst basiert auf den Basics: Lenken, Gashebel und Schießen. Man kann das Flugzeug realistisch mit den Sense-Controllern steuern, mit virtuellen Händen im Cockpit herumfummeln oder für ein eher arcadeartiges Gefühl auf den DualSense wechseln. Die Kernfunktionen bleiben gleich, obwohl das Spiel beim Navigieren durch Menüs mit dem DualSense immer noch die Sense-Controller benötigt. Es riecht nach überhasteter Produktion und fehlenden Tests, und in der Praxis ist es unbeholfen und frustrierend.

Das Flugmodell wirkt überzeugend realistisch, ist aber immer noch meilenweit entfernt von der Authentizität von Microsoft Flight Simulator. Es gibt kein Force Feedback über die Motoren der Sense-Controller, was schade ist, aber die Flugzeuge reagieren sofort und glaubwürdig auf deine Eingaben. Die Kampfergebnisse hängen stark von deinen Flugfähigkeiten ab. Mit der realistischen Flugzeugmodellierung steigert sich die Atmosphäre wunderbar, während du dich durch Luftkämpfe schlängelst und Kugeln am Canoply vorbeipfeifen siehst, während feindliche Flugzeuge in der Ferne explodieren.

Die Welt von Aces of Thunder ist angenehm reichhaltig und detailliert. Die Sichtweite ist groß genug, um Bäume, Gebäude und Gelände weit voraus zu zeigen. Aus der Nähe werden VR-Einschränkungen in weicheren Texturen und einfacheren Modellen sichtbar, aber die Welt wirkt dennoch lebendig und stilvoll gestaltet. Die Flugzeuge sind innen und außen mit beeindruckender Präzision modelliert, und ein Teil des Charmes besteht darin, die große Vielfalt an alten Kriegsflugzeugen zu erkunden. Die Performance auf der PlayStation 5 ist flüssig, mit minimalen Ladezeiten. Trotz der stabilen Bildrate kann ein Flug in niedriger Höhe leicht VR-Übelkeit auslösen, wenn Bäume und Gelände vorbeirauschen, sodass empfindliche Mägen vielleicht eine Papiertüte mitnehmen möchten.

Das Audiodesign ist überzeugend aufgebaut. Die Triebwerke dröhnen mit ohrenbetäubender Authentizität, jedes Flugzeug hat seinen eigenen Charakter. Maschinengewehre donnern mit befriedigendem Gewicht und vermitteln die Intensität des Kampfes. Umgebungsgeräusche, vom vorbeirauschenden Wind bis zum Knarren und Rasseln des Flugzeugrumpfes, vervollständigen die Illusion von jahrzehntealten Warbirds. Ich kann mich nicht erinnern, Musik gehört zu haben, oder zumindest nichts, das mir im Gedächtnis geblieben ist.

Aces of Thunder bewegt sich irgendwo zwischen einem professionellen Flugsimulator und einem Casual-Dogfight-Spiel, was Fans beider Lager etwas unzufrieden zurücklässt. Der reduzierte Ansatz, ohne externe Hilfsmittel oder Tutorials, zwingt einen dazu, die Techniken in völliger Dunkelheit unter Beschuss zu lernen. Das erhöht die Einstiegshürde und verringert die Attraktivität für Spieler, die leichtere Flugerlebnisse gewohnt sind. Andererseits werden Hardcore-Sim-Fans, da nur ein Bruchteil der Schalter im Cockpit tatsächlich funktioniert, wahrscheinlich wieder Microsoft Flight Simulator begeistern. Dennoch sorgt die Kombination aus flüssiger Grafik, detaillierter Modellierung und authentischem Sound dafür, dass Luftkämpfe elektrisierend wirken, der Wind heult in den Ohren, während deine Waffen unter klarem Himmel Löcher in gegnerische Jäger schlagen. Solche Erfahrungen sind selten genug, dass es sich lohnt, ins Cockpit zu klettern, solange dein Magen die Turbulenzen aushält.