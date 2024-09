Ace Attorney Investigations Collection

Shu Takumi, der Schöpfer der ursprünglichen Ace Attorney -Trilogie, wurde stark von den Werken von Arthur Conan Doyle inspiriert. Der Spin-off-Titel The Great Ace Attorney zeigt Sherlock Holmes (oder besser gesagt Herlock Sholmes) als eine der Hauptfiguren. In der Tat lässt sich die Designphilosophie der gesamten Serie fast in den berühmten Worten des Meisterdetektivs zusammenfassen: "Wenn man das Unmögliche beseitigt hat, muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch sein mag, die Wahrheit sein." Trotzdem dauerte es bis zum Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth für den Nintendo DS, bis die Serie ein "echtes" Sherlock-Holmes-Spiel bekam. Jetzt können Sie das Abenteuer auf neueren Konsolen noch einmal erleben und sich sogar an der Fortsetzung Prosecutor's Gambit versuchen, die Japan bisher noch nie verlassen hat.

Bevor wir uns die beiden Spin-off-Titel ansehen, fassen wir zunächst zusammen, was es mit Ace Attorney auf sich hat. Die Serie ist bekannt für ihre skurrilen Charaktere und dramatischen Handlungsstränge, die sich in alle möglichen Richtungen drehen. Dies zeigt sich besonders in den kultigen Gerichtsprozessen der Spiele, bei denen du Zeugen unter Druck setzen und zum richtigen Zeitpunkt Beweise vorlegen musst, um deine unschuldigen Kunden zu retten. Aber die Serie hat auch einen, meiner Meinung nach, etwas weniger gelungenen investigativen Teil, in dem man sich auf diese Prozesse vorbereitet, indem man Zeugenaussagen und Beweise sammelt. Diese Abschnitte erinnern an frühe japanische Abenteuerspiele aus der Mitte der achtziger und frühen neunziger Jahre, da man alle Gespräche erschöpfen und mit fast jedem Objekt auf dem Bildschirm interagieren muss, bis man zu einer neuen Szene übergeht und alles von vorne beginnen muss.

Was macht diese Kollektion also "Holmesianer" oder zumindest detektivischer? Da ist zunächst einmal die Hauptfigur selbst, der brillante Staatsanwalt Miles Edgeworth. Wie Conan Doyles berühmter Detektiv ist Miles sowohl selbstbewusst als auch äußerst intelligent, wie sich daran zeigt, wie er einen Nervenkitzel bekommt, wenn er seine eigenen Argumentationen erklärt, während er mit dem Finger überlegen wedelt. Glücklicherweise halten ihn seine Freunde wie der gutmütige Detektiv Dick Gumshoe und der immer unglückliche Larry Butz auf dem Boden. Beide sind wiederkehrende Charaktere aus der Hauptserie, und ihre Persönlichkeiten sind so lustig und funkelnd wie eh und je, aber es sind die neuen Charaktere, die wirklich die Show stehlen. Besonders gut gefallen haben mir der jugendliche Meisterdieb Kay Faraday, der Edgeworths Assistent wird, und Eustace Winner, ein großspuriger, aber völlig inkompetenter Staatsanwalt, aber auch die Nebenfiguren zeigen viel Persönlichkeit in ihren Animationen und Dialogen.

Auch das Gameplay selbst hat einen neuen Fokus erhalten, der eher an Lupen und Deerstalker erinnert als an Law & Order trifft Anime. Anstelle einer statischen Ego-Kamera siehst du deine Charaktere jetzt tatsächlich als kleine Sprites, die sich in der Umgebung bewegen. Das Spiel wechselt jedoch in eine Ego-Perspektive, wenn man zum Beispiel eine Leiche oder ein größeres, verdächtiges Objekt untersucht. In diesen Fällen müssen Sie möglicherweise sogar auf einen Zusammenhang zwischen einem beobachteten Teil des Bildschirms und einem Beweisstück in Ihrer Fallakte hinweisen. In der Praxis ändert sich daran nicht viel, da man immer noch hauptsächlich den Bildschirm nach Hinweisen durchkämmt, aber es macht die Ermittlungen immersiver. Das Gleiche gilt - im Guten wie im Schlechten - auch über die einzigartigen Mechaniken, die in dieser Sammlung eingeführt wurden.

In Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth besteht die größte Neuerung darin, dass Sie nicht nur Beweise für Ihre Fallakte sammeln, sondern auch ein mentales Inventar der Beobachtungen erstellen. Mit der messerscharfen Logik von Edgeworth kann man dann Verbindungen zwischen diesen Beobachtungen herstellen und so zu neuen Schlussfolgerungen kommen. In der Fortsetzung, Prosecutor's Gambit, werden diese Mechaniken durch Mind Chess ergänzt. Das hört sich ziemlich schick an, aber in Wirklichkeit ist es nur ein normales Verhör, bei dem du durch die Wahl der richtigen Dialogoptionen deine Gegner dazu zwingst, die Bohnen auszuplaudern und sie dadurch "schachmatt" zu setzen. Es gibt auch eine einzigartige Mechanik, die mit deiner Assistentin Kay Faraday und einem ihrer Werkzeuge verbunden ist, aber ich werde das nicht spoilern.

Beide Mechaniken werden hervorragend mit dramatischen Übergängen und Effekten präsentiert - Blitze zischen über den Bildschirm, Puzzleteile fallen an ihren Platz und Schachfiguren platzen - als wäre es eine Quizshow zur Hauptsendezeit im Fernsehen. Man fühlt sich wirklich wie ein brillanter Detektiv, aber in Wirklichkeit finde ich, dass beide Mechaniken ein wenig fehlen. Die Verbindungen zwischen den Beobachtungen herzustellen ist immer sehr einfach und lässt einen nicht mit alternativen Interpretationen jonglieren (wie in den Titeln von Sherlock Holmes von Frogwares), während Mind Chess nichts anderes als ein ausgeklügeltes Dialoglabyrinth ist, durch das man sich oft brutal gewaltsam seinen Weg bahnt. Das ist jedoch nicht unbedingt eine schlechte Sache, da all die Gehirnschmalz, die Sie während des Ermittlungsteils nicht benötigt haben, bei Ihren Argumenten gut eingesetzt wird.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um abgespeckte Versionen der Prozesse der Hauptspiele, bei denen du Löcher in die Aussagen von Zeugen, Verdächtigen und sogar rivalisierenden Ermittlern oder Staatsanwälten stocherst. Das Spiel schämt sich nicht, abgenutzte Kleidung zu tragen, da es sogar die gleiche Benutzeroberfläche wie in den Hauptspielen verwendet, und die Charaktere witzeln oft darüber, dass es ist, wie im Gerichtssaal zu sein. Das Schweigen der Zuschauer und all die schicken Anzüge (außer Edgeworths eigenem natürlich) fehlen vielleicht, aber die Qualität ist wie gewohnt erstklassig, und man ist immer wieder erstaunt, wie meisterhaft sich die Handlung entfaltet, wobei man immer gerade genug weiß, um die richtigen Beweise zur richtigen Zeit zu präsentieren. Kurz gesagt, die Hauptverbesserung bei diesen Argumenten besteht darin, dass sie kürzer sind als reguläre Studien, aber häufiger erscheinen. Dadurch ist das Tempo der einzelnen Fälle besser ausbalanciert als in den Hauptspielen, und das Gesamtpaket fühlt sich dadurch geschlossener an.

Zu den einzelnen Fällen oder den Gesamthandlungen habe ich bisher noch nichts gesagt, da ich glaube, dass man sie am besten mit einem möglichst unbeschriebenen Blatt erlebt. Aber ich muss sagen, dass sich das Gameplay immer zusammenhängender anfühlt, so auch die Geschichte entwickelt. Jedes Spiel besteht aus fünf Episoden, und obwohl sie unabhängig voneinander genossen werden können, gibt es so viele Fäden, die sie miteinander verbinden, dass Capcom eine Nähmaschine benutzt haben muss. Dies gilt sogar für die beiden Spiele. Obwohl Prosecutor's Gambit zwei Jahre nach dem Original in seinem Heimatland Japan veröffentlicht wurde, liegen die Ereignisse der beiden Spiele nicht mehr als zwei Wochen auseinander, und so tauchen viele der Hauptcharaktere in beiden Spielen auf.

Besonders hervorzuheben ist die dritte Episode von Prosecutor's Gambit. Hier spielst du abwechselnd als Miles in der Gegenwart und seinen Vater Gregory in einer Rückblende. Die beiden Fälle liegen 18 Jahre auseinander, sind aber immer noch meisterhaft miteinander verwoben, und obwohl die Prämisse typisch albern ist (ein Süßwarenwettbewerb, der tödlich endet), ist die Handlung überraschend komplex und emotional. Kurz gesagt, Ace Attorney Investigations repräsentiert einige der besten Erzählungen in der Serie, und das will wirklich etwas heißen.

Ich habe schon einige Male erwähnt, dass die Sammlung das erste Mal ist, dass Ace Attorney: Prosecutor's Gambit im Westen veröffentlicht wurde, aber das stimmt nicht ganz. Im Jahr 2014 wurde von einem Team engagierter Fans eine Übersetzung für das Spiel mit dem Untertitel Prosecutor's Path veröffentlicht. Diese Übersetzung hat bereits das Herz vieler Fans erobert, und um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, einen Favoriten auszuwählen, nachdem ich beide Versionen gespielt habe, da beide viel Persönlichkeit in jede Zeile packen. Sogar die Namen sind oft ein Münzwurf; Ich bevorzuge in der offiziellen Übersetzung Tabby Lloyd für einen neugierigen Reporter anstelle von Nicole Swift, aber ich glaube nicht, dass Eustace Winner Sebastian Debeste für den bereits erwähnten wahnhaften Staatsanwalt übertrifft.

Was die neuen Inhalte betrifft, so zeigen die glanzlosen Extras (ein Musikplayer, einige Konzeptzeichnungen, eine Charaktergalerie und zusätzliche Erfolge) eine fachmännische Arbeit, die Spiele auf neuere Konsolen zu bringen. Die meisten Texturen bleiben unverändert, sehen aber deutlich schärfer aus und die kleinen Charakter-Sprites wurden komplett neu gezeichnet, ohne dass sie aus diesem Grund fehl am Platz erscheinen. Es hilft, dass die Originalspiele auch auf dem DS schön waren. Die Szenen sind voller Details, die Animationen sind erstklassig und die Schauplätze sind extrem vielfältig - du besuchst einen Themenpark, ein Gefängnis und ein Flugzeug, um nur einige zu nennen. Einige der musikalischen Themen der Spiele wurden in neuen arrangierten Versionen zur Verfügung gestellt, und obwohl der Soundtrack etwas gedämpfter ist als in der Hauptserie, ist er immer noch hervorragend.

Mit der vierten Ace Attorney -Kollektion in etwas mehr als fünf Jahren ist es fraglich, ob Capcom die vielen Fans der Serie zufrieden stellt oder sie nur auf sehr grausame Weise neckt. Es ist acht lange Jahre her, dass wir das letzte Spiel der Serie, Ace Attorney: Spirit of Justice, bekommen haben, und ein neues Kapitel ist längst überfällig. Capcom hat noch nichts angekündigt, also wird das Warten wahrscheinlich noch länger werden, aber zumindest gibt uns das Ace Attorney Investigations Collection mit seinen 60 bis 70 Stunden großartigem Gameplay und Storytelling in der Zwischenzeit etwas zu tun.