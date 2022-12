Abylight spricht über One Military Camp, entwickelt und veröffentlicht im Gamelab Tenerife

Der Gamelab Tenerife Kongress brachte einige der prominentesten Mitglieder der europäischen Videospielindustrie zusammen, um zukünftige Strategien zu diskutieren und zu definieren, um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähiger zu sein und gleichzeitig nach Wegen zu suchen, mehr Talente für die Arbeit in der Branche zu gewinnen. Wir haben bereits die Stimmen von Persönlichkeiten wie Peter Molyneux oder Oscar Wolontis hierher gebracht, aber das Gamelab Tenerife wurde auch von einer wichtigen Vertretung der spanischen Industrie besucht, wie im Fall von Eva Gaspar, CEO von Abylight, die nicht nur als Rednerin am Gipfel teilnahm, sondern uns auch ein Interview gewährte, in dem wir sowohl die oben genannten Themen als auch die zukünftigen Projekte und Trends von Abylight in der die zurückkehrenden Genres.

Konkret konnten wir mehr über One Military Camp erfahren, den Management-Simulator, in dem wir ein militärisches Trainingslager aufbauen und optimieren müssen, das das in Barcelona ansässige Studio (und Publisher) Anfang 2023 starten wird. Gaspar sprach über die lange Entwicklung dieses Projekts sowie die Unterstützung und das Feedback der Community, die um es herum wächst.

"Wir haben im November 2020 mit der Entwicklung begonnen und die Veröffentlichung im Februar 2023 angekündigt, also war es eine lange Entwicklung. Es ist ein Strategie-Städtebau-Sim-Spiel (...) und es ist ein sehr großartiges Spiel. Nach mehr als 20 Jahren Spieleentwicklung ist es das erste Spiel, das wir tatsächlich mit der Community entwickelt haben. Seit März, als wir unsere erste Demo veröffentlicht haben, haben wir Feedback von Spielern direkt erhalten, und das war ein sehr aufregender Entstehungsprozess, weil wir wissen, was wir tun wollen, aber es ist großartig, Feedback von den Leuten zu bekommen, die es spielen werden."

Neben dem Gespräch über das Spiel selbst haben wir mit Eva Gaspar auch über dieses "Wiederaufleben" von Simulations- und Managementspielen nachgedacht, das wir derzeit erleben, sowie über die Gründe, warum sich die Spieler wieder für das Genre interessieren. Dazu kommentierte sie:

"Ich weiß nicht, wie es jedem geht, aber auf jeden Fall, wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, hat man eine sehr begrenzte Zeit. (...) Wenn Sie Zeit in ein Spiel investieren, möchten Sie sicherstellen, dass dieses Spiel eine lange Lebensdauer hat, damit Sie diesen Spaß kennenlernen."