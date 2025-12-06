HQ

Es gibt kaum noch ein Genre, das nicht schon versucht wurde, in den Rogue zu gehen. Poker, taktische Strategiespiele und einarmige Banditen haben neben den klassischeren Side-Scrollern und Twin-Stick-Varianten ihre Runde gehabt. Nach einigen vorsichtigen Experimenten (zum Beispiel Streets of Rage 4 DLC) haben auch Beat-em-ups einen deutlichen Hit bekommen. Das Genre ist eine offensichtliche Wahl, da es neben dem herrlichen Duft von frittiertem Essen entstanden ist, was an die gefräßigen Arcade-Automaten erinnert, die immer Platz für eine weitere Münze hatten, sodass meine Freunde und ich vielleicht ein Stück weiter kommen konnten.

Der Co-Entwickler von Streets of Rage 4, Guard Crush, hat eindeutig dieselbe Verbindung hergestellt, da er sich mit dem Animationsstudio Supamonks und dem französischen Retro-Publisher par excellence, DotEmu, zusammengeschlossen hat, um ein klassisches Beat-'em-up mit Roguelike-Struktur als exotische Wendung zu schaffen. Das ist an sich schon interessant, wenn wir über einen der Fahnenträger des Genres sprechen, aber die Überraschungen hören hier nicht auf. Anstatt mit einer bestehenden Serie zu arbeiten, haben Guard Crush und Co. ein originelles Fantasy-Universum mit überraschend reicher Mythologie geschaffen. Nicht gerade die Norm für Beat-em-ups, obwohl Golden Axe unter anderem gezeigt hat, dass die Kombination funktioniert.

Glücklicherweise ist das Interessanteste an Absolum nicht diese eklektische Mischung von Genres. Ich wurde von dem seidig-glatten und ausdrucksstarken Animationsstil, der breiten, aber geschmackvollen Farbpalette und den epischen Hintergründen ins Universum hineingezogen. Es ist wie ein richtig cooler Graphic Novel oder ein Samstagmorgen-Cartoon, der zum Leben erweckt wird, und allein ein neues Gebiet zu sehen oder sogar ein altes wieder zu besuchen (und das macht man ein- oder zweimal), ist ein ästhetisches Vergnügen.

Wie das Beat-'em-up-Etikett schon andeutet, erwartet Sie jedoch alles andere als einen gemütlichen Spaziergang. Nein, hier musst du kämpfen, und zum Glück fühlt es sich genauso gut an wie die idyllischen Wälder, feuchten Sümpfe und katastrophalen Krater, die den Hintergrund der Schlägereien bilden. Kurz gesagt, Absolum schafft es, die knusprige Qualität einzufangen, die die besten Beat-em-ups besitzen. Jede einzelne Faust, jeder Stock und jedes Schwert, das deine Gegner zerquetscht, ist spürbar, denn sowohl du als auch deine Gegner sind so lebendig und reaktionsschnell, und die klaren Soundeffekte verstärken die Immersion nur noch, bevor Guard Crush das Ganze mit überflüssigen Details wie Zeitlupe abrundet, wenn ein Boss zerstört wird oder der letzte Gegner einer Welle sein Ende findet.

Die Steuerung ist natürlich einfach. Du hast einen leichten und einen schweren Angriff, ein Ausweichen, das sich in einen Sprint ausdehnen kann, einen Sprung, der mit deinen Angriffen kombiniert werden kann, einen Spezialangriff, der Mana kostet, und natürlich einen ultimativen Angriff, den du nur selten einsetzen kannst. Es gibt Kombos, aber sie sind selten und nicht dauerhaft. Stattdessen liegt der Fokus im klassischen Roguelike-Stil, schnellem Build-Crafting, während dein Durchlauf voranschreitet. Anfangs war ich enttäuscht, wie wenige Optionen mein Koop-Partner und ich hatten, um unsere Charaktere anzupassen, bis mir klar wurde, dass Absolum einfach etwas länger braucht, um die verfügbaren Optionen einzuführen. Im Geiste des Fantasy-Genres arbeitet das Spiel mit einer Reihe von Elementen wie Feuer, Wasser, Donner, Wind und einigen weiteren esoterischen, aber du kannst keine Donner-Upgrades wählen, bevor du das sogenannte Donnerritual in der Welt gefunden hast. Daher werden Ihnen am Anfang immer wieder dieselben Elemente angeboten, was monoton wird, besonders wenn Sie aus Hades 2 kommen, das von Anfang an viel Abwechslung bietet. Und es hilft auch nicht, dass es innerhalb der einzelnen Elemente kaum Abwechslung gibt.

Aber sei mutig, wenn du nach ein paar Stunden gegen die Monotonie kämpfst, denn es wird besser. Plötzlich hast du 5-6 Elemente, mit denen du arbeiten kannst, und zu Beginn des zweiten Bioms bekommst du einen NPC, mit dem du Elemente kombinieren und verbessern kannst, und dann wird das alles ziemlich spaßig und flexibel, wenn du Synergien findest, die es dir fast ermöglichen, das Spiel in zwei Hälften zu brechen. Es ist befriedigend, aber ich bleibe dabei, dass Absolum davon profitiert hätte, die Zügel beim Aufbau etwas früher zu lockern.

Die permanenten Upgrades sind auch nicht das stärkste Merkmal des Spiels. Sie gibt es in drei verschiedenen Formen und beeinflussen deinen Charakter, sein Moveset und die Upgrades, die du bei Durchläufen finden kannst. Beispiele für Ersteres sind eine Wiederbelebung nach Tod oder bessere kritische Angriffe, das Moveset ermöglicht Zugang zu neuen Spezialangriffen, während Letzteres den Durchläufen erhebliche Abwechslung verleiht. Nein, das Problem ist nicht die Anzahl der permanenten Upgrades, sondern vielmehr die vereinfachte Art, wie man sie immer einfach hinzugefügt hat. Es gibt keine schwierigen Entscheidungen wie in Hades 2, wo man überlegen muss, ob eine Verbesserung das Entfernen einer anderen überwiegt, und die verwendete Währung gibt es in drei Formen, die ganz automatisch gesammelt werden. Man spürt die Veränderungen leicht und es fühlt sich gut an, stärker zu werden, aber der Prozess des Freischaltens ist etwas enttäuschend.

Dasselbe gilt allgemein für den Startbereich. Es ist ein wunderschöner Ort mit fantastischen Ausblicken auf die Welt von Talamh, aber die NPCs, die ihn bevölkern, haben nicht viel zu sagen, sodass abgesehen von den Upgrades das Zurücksetzen an den Anfang selten neue, spannende Entwicklungen hervorbringt. Ein Problem, unter dem übrigens auch Evil Empire 's Rogue Prince of Persia litt.

Andererseits sieht das Bild völlig anders aus, wenn man sich aufmacht, den bösen Sonnenkönig Azra zu töten, der Talamh versklavt hat, während er sich in seinem Turm in der Hauptstadt sonnt. Ähnlich wie Dead Cells und Rogue Prince of Persia verwendet Absolum einen verzweigten Ansatz für Läufe. Die erste Welt, Grandery, hat eine beeindruckende Anzahl von Pfaden, die alle zum ersten großen Boss führen, dem wunderbar animierten Skelettkönig Underking. Sie werden durch optionale Nebenquests freigeschaltet und zeichnen ein überraschend reichhaltiges Bild von Talamh, das jedoch nicht vollständig von der zentralen Erzählung unterstützt wird, die nie über klassische Klischees hinausgeht.

Anfangs war ich etwas enttäuscht von der zweiten Welt des Spiels, die in ihren Möglichkeiten begrenzt zu sein scheint. Bis ich entdeckte, dass man nach ein paar Versuchen, es zu erobern, tatsächlich die Möglichkeit bekommt, eine völlig andere Welt zu wählen, mit eigenen Nebenhandlungen, Bossen und einem völlig anderen visuellen Ausdruck.

Auf diese Weise schafft es Absolum, von Run-to-Run frisch zu bleiben, obwohl die handgefertigteren Umgebungen tatsächlich einschränken, wie prozedural Guard Crush die Aufgabe angehen kann. Außerdem gibt es vier sehr unterschiedliche spielbare Charaktere, von denen jeder seine eigenen persönlichen Geschichten hat. Und anders als Rogue Prince of Persia, wo sich dein Ziel immer wie eine bestimmte Hauptaufgabe anfühlte, die vor allem anderen gelöst werden musste, inspiriert Absolum s Ditto zu einer mehr verlangensbasierten, neugierigen Erkundung dessen, was die schöne Welt zu bieten hat. Ziemlich gut gemacht für ein bescheidenes Beat-em-up.

Insgesamt ist Absolum nicht ganz so stark wie das andere große Action-Roguelike dieses Jahres, Hades 2. Aber tatsächlich hatte ich sogar mehr Spaß daran, die Sun King Azra zu verprügeln, als das Haus meines Vaters von meinem Großvater zurückzuholen. Vielleicht liegt das daran, dass Absolum s Genre-Mix unglaublich frisch wirkt, während Hades 2 weitgehend vertrautes Terrain beschreitet. Und dann liebe ich das knusprige Kampfsystem und die überraschend gut entwickelte Welt, die so wunderschön und lebendig präsentiert wird. Eine der großen positiven Überraschungen des Jahres.