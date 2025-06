Abgebrochenes D&D-RPG-Gameplay taucht online auf

HQ

Im Jahr 2021 kündigte Entwickler Hidden Path Entertainment an, an einem Open-World-RPG zu arbeiten, das im Dungeons & Dragons-Universum angesiedelt ist. Im Jahr 2023 wurde berichtet, dass Wizards of the Coast fünf Videospiele abgesetzt hat, und ein Jahr später bestätigte Hidden Path, dass das Spiel abgesetzt wurde.

Wie MP1st entdeckt hat, hat das Spiel dank der kürzlich veröffentlichten Entwicklungsmaterialien, einschließlich des neuen Gameplays, ein neues Licht auf das Spiel geworfen. Das Spiel - Project Dante - zeigt ein Gameplay in der Third-Person-Perspektive, bei dem der Held von zwei Begleitcharakteren begleitet wird. Es gibt auch einige Konzeptzeichnungen, die auf Imgur gepostet wurden.

Sowohl Nah- als auch Fernkampf wurden gezeigt, und obwohl es klar ist, dass es sich um ein sehr, sehr frühes Entwicklungsstadium handelte, wird es einige RPG-Fans geben, die den Verlust betrauern werden. Hidden Path bestätigte, dass ein Mangel an Finanzmitteln zur Absage des Projekts führte, wobei 44 Mitarbeiter im Studio entlassen wurden.