Abenteuer-RPG Haven mit Termin und neuem Story-Trailer

"Haven ist ein Abenteuer-RPG über Liebe, Rebellion und Freiheit. Spiele allein oder mit jemand ganz Besonderem im Koop-Modus." Mit diesen Worten beschreiben die Entwickler The Game Bakers (Furi) ihren kommenden Weltraum-Titel, der nun einen Veröffentlichungstermin hat. Demnach wird Haven "ab dem 3. Dezember für Playstation 5, Xbox Series X, Xbox One (Game Pass) und PC erhältlich sein". Die Fassungen für Playstation 4 und Switch sollen hingegen erst im 1. Quartal 2021 folgen. Einen brandneuen Story-Trailer findet ihr unterhalb dieser News.

"In Haven spielt ihr ein verliebtes Paar, bestehend aus Yu und Kay. In der Hoffnung zusammen zu bleiben lassen sie alles hinter sich, um auf einen unheimlichen und instabilen Planeten zu fliehen. Steuert beide Charaktere gleichzeitig und erforscht dabei eine authentische und nachempfindbare Beziehung. Koordiniert den Kampf beider Charaktere in den Gefechten, um ihr Leben und ihre Beziehung zu schützen. Gleitet gemeinsam durch eine geheimnisvolle Landschaft, craftet, kocht und sammelt Ressourcen, um ein gemütliches Zuhause zu erschaffen, repariert euer Schiff, kämpft in Echtzeit und trefft die ultimative Entscheidung, ob es sich lohnt, alles für die Liebe zu opfern."