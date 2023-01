Abbott Elementary erhält frühe Verlängerung der 3. Staffel

HQ

Abbott Elementary wurde für eine dritte Staffel bei ABC verlängert. Die Mockumentary dreht sich um einen optimistischen Lehrer der zweiten Klasse an einer unterfinanzierten Schule und hat seit Beginn der Ausstrahlung viele Preise gewonnen.

Vor allem wurde es nach seiner ersten Staffel für sieben Emmys nominiert, zwei für Outstanding Supporting Actress und Outstanding Writing for a Comedy Series. Kürzlich war Abbott Elementary auch ein großer Gewinner bei den Golden Globes.

Die Screen Actors Guild hat auch einige Nominierungen in den Weg von Abbott Elementary geworfen, was zeigt, wie von der Kritik gefeiert wird. Channing Dungey, CEO der Warner Bros. Television Group, sagte zur Erneuerung der Show: "Diese Erneuerung ist eine wohlverdiente Feder in der Kappe von Quinta Brunson, [ausführenden Produzenten] Justin Halpern, Patrick Schumacker und Randall Einhorn sowie dem Rest der Besetzung und Crew von Abbott Elementary."

Wir wissen nicht, wann wir die dritte Staffel von Abbott Elementary sehen werden, aber es ist schön zu wissen, dass sie auf dem Weg sein wird.