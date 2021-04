Ab heute: Neue Titel bei PS Now und PS Plus

You're watching Werben

Playstation-Fans aufgepasst: Wer Kunde bei Sonys Streaming-Service PS Now ist, hat seit heute die Möglichkeit, im Rahmen des Abos Marvel's Avengers, Borderlands 3 und The Long Dark zu spielen. Die Ultimate Edition von Sniper Elite 3 ist hingegen nicht länger im PS-Now-Programm enthalten. Auf Marvel's Avengers könnt Ihr bis zum 5. Juli 2021 zugreifen, Borderlands 3 steht bis zum 29. September 2021 zur Verfügung, für The Long Dark wird aktuell kein Enddatum genannt.

Auch für PS-Plus-User*innen gibt es prominenten Nachschub. Auf der PS4 könnt Ihr ab sofort mit Days Gone und/oder Zombie Army 4: Dead War loslegen. Ein besonderes Schmankerl wartet auf PS5-Besitzer*innen mit PS-Plus-Abo: Das heute erschienene Oddworld: Soulstorm steht Euch bereits "kostenlos" zur Verfügung.