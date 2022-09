A Plague Tale: Requiem ist 15-18 Stunden lang

HQ

A Plague Tale: Innocence war ein ziemlich großes Abenteuer, das für die meisten Spieler 10-12 Stunden dauerte, aber die Fortsetzung scheint das ganz andere Biest zu sein. Es sieht nicht nur absolut erstklassig aus und scheint ein viel tieferes Gameplay zu haben - es ist auch 50% länger.

Dies wurde von Lead Level Designer Kevin Pinson von Asobo Studio in einem Interview mit dem Play Magazine (Ausgabe #19) enthüllt, in dem wir sagen, dass das Spiel 15-18 Stunden dauern wird. Und er fügt hinzu, dass es auch kein Füllstoffgehalt ist, um das Abenteuer künstlich zu verlängern:

"Es geht um das Tempo, es gibt keinen Füllstoff, es gibt keinen Versuch, es länger zu machen, weil wir es mussten. Unser Publisher Focus Interactive ermutigt uns, die Länge zu machen, die wir für das Spiel für die Geschichte machen wollen, die wir erzählen wollen.

Wir streben also keine bestimmte Anzahl von Stunden an. Das ist nichts, was wir berücksichtigen, wenn wir das Spiel zum ersten Mal entwerfen. Wir sind ein kleines Team von 70 Leuten, also müssen wir bei unseren Entscheidungen wirklich drastisch sein."

A Plague Tale: Requiem erscheint am 18. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Es wird auch eine gestreamte Switch-Version auf den Markt kommen, die vom ersten Tag an auch im Game Pass enthalten ist.

Danke MP1st