Es ist dreieinhalb Jahre her, dass Asobo Studio uns mit ihrer tragischen Geschichte über die Geschwister Hugo und Amicia in dem von der Kritik gefeierten Abenteuer A Plague Tale: Innocence bezauberte, und jetzt ist es endlich an der Zeit zu sehen, welche neuen Gefahren die ominösen Jugendlichen auf einer neuen Konsolengeneration erwarten. Ich für meinen Teil habe das Original jedoch vor ein paar Monaten zum ersten Mal gespielt, und so sehe ich mit dem ersten Spiel im Kopf, wie unglaublich weit der französische Entwickler gekommen ist, wenn es Zeit für Teil zwei ist. Denn A Plague Tale: Requiem schafft es nicht nur, einen der schönsten und bewegendsten Titel des Jahres abzuliefern, sondern tut dies auch, während es die Grundprämisse in fast jeder erdenklichen Weise verfeinert und erweitert.

Die Geschichte beginnt ein paar Monate nach dem Ende des ersten Spiels, und obwohl es nicht völlig unmöglich ist, der Geschichte zu folgen, wenn Sie das Original nicht gespielt haben, würde ich Ihnen allen raten, wenn Sie es nicht bereits getan haben, sich zuerst mit Teil eins vertraut zu machen. Es ist nicht nur so, dass Innocence ein großartiges Spiel ist, das auch heute noch Bestand hat, sondern wenn man die Herausforderungen kennt, denen Hugo und Amicia gegenüberstanden, und die Opfer, die sie in der Vergangenheit bringen mussten, wird man viel mehr belohnt, wenn man an die neuen Prüfungen denkt, denen sie gegenüberstehen. Ein Großteil des Problems bezüglich Hugos "Zustand" gehört jedoch zu Beginn von Requiem der Vergangenheit an, aber bald wird die Entschlossenheit der Familie De Rune erneut auf die Probe gestellt, und bedrohliche Schatten aus der Vergangenheit tauchen wieder am Horizont auf. Ich werde nicht zu viel darüber verraten, was während des 15-stündigen Abenteuers passiert, aber der große Fokus aus dem ersten Spiel - die Interaktion zwischen den beiden Geschwistern - ist natürlich auch hier der große Star, und auch wenn es sich manchmal etwas geradlinig anfühlen kann, wird es in diesem emotional aufgeladenen Geschwisterdrama immer noch auf befriedigende Weise angeboten, wo mich das Ende tatsächlich emotional machte, als alle Puzzleteile in Ort.

Vieles davon wird natürlich den gut geschriebenen Charakteren zugeschrieben, und zu sehen, wie sowohl Hugo als auch Amicia als Individuen gewachsen sind, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben, ist eine schöne Reise, die man von Anfang bis Ende machen kann. Weil in der Darstellung und den Handlungen der jungen Familienmitglieder unglaublich viel Menschlichkeit steckt, und auch wenn es meist um eine überfürsorgliche große Schwester und einen optimistischen und naiven kleinen Bruder geht, schafft man es, ein tieferes Bild zu zeichnen, in dem andere Stärken und Fehler an die Oberfläche kommen dürfen. Amicia liebt ihren kleinen Bruder über alles andere, aber wenn er sich trotzig oder unlogisch verhält (wie es Kinder natürlich manchmal tun), scheint die Frustration auf wunderbar menschliche Weise durch, und es sind diese Momente, in denen das Geschichtenerzählen meiner Meinung nach am besten ist.

Ich erinnere mich zum Beispiel, wie man als Spieler ein wenig ins Abenteuer hinein auf eine Höhle am Meer stößt und seine Gruppe durch etwa dreißig Zentimeter Salzwasser waten musste, um auf die andere Seite zu gelangen (was natürlich keine große Sache für eine Gruppe junger Leute sein sollte, die schon mehrmals dem Tod gegenüberstanden). Dieses Mal jedoch dachte Hugo (der zu seiner Verteidigung etwa sechs Jahre alt ist), dass das Wasser aus irgendeinem Grund unglaublich beängstigend und unangenehm war, und er bewegte sich keinen Zentimeter, bevor ihn jemand aufhob und über die harmlosen Wellen in Sicherheit brachte. Dies ist dann ein unglaublich kleines Detail, das nicht wirklich viel zur Geschichte selbst beiträgt, aber mit diesen kleinen Macken baut man Charakter auf und fühlt sich auf sehr subtile und wunderbare Weise mit diesen virtuellen Wesen verbunden.

A Plague Tale: Requiem handelt jedoch nicht nur von Amicia und Hugo, denn es gibt wieder eine Reihe neuer Bekanntschaften kennenzulernen, während auch ein paar alte Gesichter mit von der Partie sind. Der stets logische und äußerst pflichtbewusste Lehrling Lucas ist diesmal von Anfang an dabei, und während der Reise lernen wir auch einen Ritter namens Arnaud und einen Piratenkapitän namens Sophia kennen. Diese beiden Charaktere tragen dann unglaublich viel zur Erfahrung bei, und durch ihre erwachsenen Augen, die mit Sarkasmus und Weltlichkeit gefüllt sind, werden Amicia und Hugos jugendliche und unreife Entschlossenheit zufriedenstellend kontrastiert. Es gibt sicherlich nicht allzu viele überraschende Geschichten und unvorhersehbare Wendungen in den 17 verschiedenen Kapiteln, aber es gibt zumindest genug Schatten und Grauzonen, um diese Geschichte zu mehr als nur einer Geschichte von Gut gegen Böse zu machen.

Die Geschichte selbst hingegen ist eine bunte Mischung mit einer klaren Tendenz zum Positiven. Manchmal spürt man die Liebe, die Angst, das Bedauern, die Panik und die Angst der Charaktere mit erschreckender Genauigkeit, aber manchmal gibt es leider etwas zu viel Überbelichtung und Dramatik, wenn man versucht, die inneren Gedanken und das Motiv einer Person festzunageln. Viele Spiele leiden darunter, da es schwierig ist, Gefühle und Ideen zu vermitteln, während man einen Charakter in der dritten Person steuert, aber in Requiem kann es manchmal etwas offensichtlich und übertrieben werden. Wenn mir zum Beispiel mehrere Stunden und ein ganzes Spiel davor gesagt wurde, dass Amicia alles tun wird, um Hugo zu retten, muss ich nicht hören, wie dieselbe Amicia zum 23. Mal laut mit sich selbst darüber spricht, wie sie es rechtzeitig zu ihrem kleinen Bruder schaffen muss, bevor etwas Schlimmes passiert. Es fühlt sich einfach so an, als wären sich die Entwickler nicht sicher, ob wir als Spieler wirklich den Ernst der verschiedenen Situationen verstehen, und gleichzeitig wollen sie, dass Sie den gleichen Stress und die gleiche Verzweiflung empfinden wie der Hauptcharakter, aber leider kann stattdessen dieser ständige Druck und die emotionale Zwangsfütterung den Verstand abstumpfen, da man das Gleiche schon viel zu oft gehört hat.

Darüber hinaus gibt es während der Reise einige illusionsbrechende Momente, die sich besonders bemerkbar machen, wenn man versucht, das Abenteuer in einer dunklen und unwirtlichen Realität zu verankern. Das Kunststück, sich unbemerkt durch ein feindliches Lager zu schleichen, fällt ein wenig flach, als Sie eine Sekunde später in einem Raum zu schreien beginnen, in dem die Soldaten draußen Sie nicht mehr erkennen können. Es scheint sicherlich wie kleine Dinge im großen Schema der Dinge zu sein, und das ist es bis zu einem gewissen Grad, aber wenn man einen als Spieler wirklich in ein ehrgeiziges und immersives Erlebnis ziehen möchte, sind es unter diesen Details, dass die Nähte mit zusätzlicher Klarheit gesehen werden.

A Plague Tale: Innocence wurde 2019 mit einiger Kritik konfrontiert, dass es sehr selbstspielend sei, und obwohl es für mich nie ein Problem war, wenn man bedenkt, dass die Geschichte immer im Mittelpunkt stand, gab es andere Spieler, die dies relativ langweilig fanden. In Requiem haben sie bis zu einem gewissen Grad versucht, dies mit größeren Levels und mehr Freiheit, verschiedene Probleme anzugehen, zu beheben, aber es ist gleichzeitig ein zweischneidiges Schwert, da die Spielmechanik manchmal perfekt funktioniert, aber manchmal überhaupt nicht. Am Anfang hast du zum Beispiel nicht viele Möglichkeiten, dich zu verteidigen, und da deine Schleuder extrem laut ist (bevor du Zeit hast, sie zu verbessern), ist es normalerweise am besten, dich durch viele Situationen zu schleichen, wenn du nicht von einer kleinen Armee entdeckt werden willst. Da, wie gesagt, viele Level sehr groß sind und ziemlich viele Feinde enthalten, wird dieses Schleichen anstrengend, da man sich ständig unsicher fühlt, ob man gesehen wird oder nicht, und mehrmals wurde ich tatsächlich entdeckt, wenn ich sicher war, dass ich außerhalb der Sichtweite war.

Ich bin nach mehreren gescheiterten Versuchen in diesen Abschnitten manisch wie Forest Gump gelaufen, in der Hoffnung, den nächsten Kontrollpunkt zu erreichen und nicht die gleiche Sequenz noch einmal wiederholen zu müssen, und einige dieser Momente in der Eröffnung des Titels können sich für diejenigen, die nur den nächsten Teil der Geschichte sehen wollen, etwas ärgerlich und unnötig lästig anfühlen. Es wird jedoch deutlich besser, je länger das Spiel dauert, und wenn Sie eine Armbrust und mehr Alchemiefähigkeiten freischalten, können diese Sequenzen stattdessen äußerst lohnend sein. Nicht mit dem Schwanz zwischen den Beinen davonlaufen zu müssen, sondern stattdessen Pfeile aus den Schatten zu schießen und Feuergranaten von oben zu werfen, war sehr unterhaltsam, und es ist schade, dass diese Freude nur ein bisschen in das Abenteuer eintaucht, wenn sie in ihrer vollen Pracht erstrahlen kann.

Was ich jedoch während meines Durchspielens am meisten gehasst habe, war, als die Entwickler sich bei einigen Gelegenheiten dafür entschieden haben, dich als Spieler in enge Arenen einzusperren und dann mehrere Wellen von Feinden in deinen Weg zu schicken. Denn diese Situationen wirken meist wie die Bosskämpfe des Spiels, und leider sind sie meiner Meinung nach nicht wirklich durchdacht. Amicia ist nämlich eine Fernkämpferin, die aus der Ferne ihr Bestes gibt, und den Spieler dieses Vorteils zu berauben, kann zu viel Frustration führen. In einem begrenzten Bereich eingesperrt zu sein, in dem die Mehrheit der Ritter an Ihrer Position angreift, während Sie verzweifelt nach einer Gelegenheit suchen, Ihre Armbrust oder Steinschleuder zu benutzen, macht keinen Spaß, und wenn Sie auch nur durch einen mickrigen Pfeil oder durch einen Ritter sterben können, der ein wenig zu nahe kommt, wird die Geduld wirklich auf die Probe gestellt. Sicher, Sie haben eine größere Chance, Brandbomben und desorientierende Gaswolken zu verwenden, um Ihre Angreifer in Requiem im Vergleich zu Innocence zu verlangsamen, aber da diese Ressourcen benötigen, um sie herzustellen, führt dies meistens dazu, dass Sie hektisch herumlaufen und versuchen, die über das Schlachtfeld verstreuten Vermögenswerte zu finden, und das macht natürlich auch nicht viel Spaß.

Ich verstehe, dass Sie Amicias Verletzlichkeit aufrechterhalten wollen, indem Sie es ihr leicht machen, zu fallen und ohne echte Möglichkeiten, sich im Nahkampf zu verteidigen, aber ich wünschte mir oft, dass sie die Armbrust fallen lassen und lernen würde, wie man einen Schild und ein Schwert benutzt, oder alternativ einfach vermeiden würde, in Situationen zu geraten, in denen ihr größter Vorteil normalerweise ein großes Minus wird. Glücklicherweise liegt der Fokus immer noch nicht allzu sehr auf dem Kämpfen, da es in A Plague Tale: Requiem hauptsächlich darum geht, Orte zu entdecken, Rätsel zu lösen und verschiedene Umgebungen zu erkunden, während sich die Geschichte langsam entfaltet, und es ist wirklich in diesen Momenten, dass sich die Spielserie von ihrer besten Seite zeigt. Denn die Landschaften in Requiem sind atemberaubend schön, und die Reise durch ein mittelalterliches Europa (und auch andere Orte) ist ein absoluter Genuss für die Sinne, wo märchenhafte Farben, lebendige Natur und geschickter Einsatz von Licht einen immer wieder die Kinnlade herunterfallen lassen. Die Grafiken sind manchmal brillant, und obwohl einige Texturen bei näherer Betrachtung natürlich ihre Magie verlieren können, schaffen sie einen guten Job, um eine schillernde Welt zu schaffen, in der alles von sonnenverwöhnten Waldlichtungen bis hin zu regennassen Gassen auf visueller und atmosphärischer Ebene beeindruckt.

Dennoch schaffen es die Gesichtsanimationen, Bewunderung hervorzurufen, und auch wenn sie manchmal als etwas plastisch und leblos empfunden werden können, sind sie meist mit lebendigen und subtilen Gefühlsäußerungen gefüllt, die einen in vielen Szenen erkennen lassen. Die Musik und die Klanglandschaft verdienen ebenfalls viel Lob, und es gibt einige wiederkehrende Melodien und Leitmotive aus dem Originaltitel, während neue Stücke mit einem starken Fokus auf Geigen und Flöten zufriedenstellend eingebrannt wurden. Die Synchronsprecher machen auch einen sehr guten Job und ein Großteil des Eintauchens in die Geschichte kann ihnen zugeschrieben werden, da sie das Drehbuch zum Leben erwecken.

Am Ende ist A Plague Tale: Requiem eine wunderbare Fortsetzung, die viel richtig macht, wenn es darum geht, ihre grundlegende Prämisse zu verwalten und sie zu etwas Besserem zu verfeinern. Leider ist es immer noch klar, dass Asobo kein tieferes Verständnis hat, wenn es darum geht, eine ansprechende und gut konstruierte Action-Lösung zu entwickeln, aber zum Glück haben sie sich wieder einmal dafür entschieden, sich auf ihre packende Geschichte und liebenswerten Charaktere zu konzentrieren. Aus diesem Grund sollten Sie dieses herrlich schöne Abenteuerspiel spielen, und wenn Ihnen der Vorgänger gefallen hat, gibt es wirklich keinen Grund, diese aufregende Fantasy-Geschichte zu verpassen. A Plague Tale: Requiem ist meiner Meinung nach ohne Zweifel eines der besten und beeindruckendsten Spiele des Jahres, und es sind wirklich nur ein paar Details in seinem ehrgeizigen Umfang, die Hugo und Amicias lang erwartetes zweites Kapitel zurückhalten. Lassen Sie sich jedoch auf keinen Fall von den negativen Aspekten davon abhalten, dieses packende Drama zu erleben, denn dies ist eine gut geschriebene Saga, die Sie auf keinen Fall missen sollten. Glaube mir.