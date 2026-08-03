Netflix-Komödien. Dieses traurige Subgenre. Es gab eine Zeit, in der sich von Netflix produzierte Filme tatsächlich wie etwas Frisches anfühlten, unabhängig vom Genre. Aber das war, bevor Streaming-Dienste den Markt dominierten und alles zu einem Fast-Food-Erlebnis wurde. Mit diesem frischen Kopf möchte ich die neueste Ergänzung des Genres der Netflix-produzierten Komödien vorstellen: 72 Hours. Wir haben eine Besetzung, die aus mehreren bekannten Gesichtern und einem Regisseur besteht, dessen Name zumindest auf eine Geschichte hindeutet.

Fangen wir mit der Handlung an: "Um seine Karriere zu retten, schließt sich ein 40-jähriger Werbemanager mit einer Gruppe von Zwanzigern auf einem wilden Junggesellenabschied in Miami an, nachdem er versehentlich in deren Gruppenchat aufgenommen wurde."

Ich hoffe, wir werden gut bezahlt, wenn wir an diesem...

Klingt das absolut brillant, innovativ, ansprechend? Dann stimmen Sie vielleicht nicht mit den Ansichten überein, die ich gleich äußern werde. Aber fangen wir von vorne an. Ich mag Komödien, oder besser gesagt, ich mag die Idee von Komödien. Ich mag es, unterhalten zu werden und zu lachen. Leider ist es äußerst selten, dass mich das Comedy-Genre wirklich anspricht, einfach weil die Qualität der Witze und die Gesamtproduktion viel zu niedrig sind. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Ich mag alle Arten von Komödien, und sie können problemlos albern und übertrieben sein, solange sie mit einem Funkeln in den Augen gemacht wird.

Wir tauchen in 72 Hours ein, wo Kevin Hart die Hauptrolle spielt. Er kann witzig sein, aber er ist auch der Typ Schauspieler, der meist ziemlich laut ist. So wie Adam Sandler meist wie ein Baby schreit, ist Will Ferrells Favorit auch, seine Stimme zu erheben. Offensichtlich ist Lautstärke gleichbedeutend mit amerikanischem Humor. Neben Hart sind unter anderem Mason Gooding, Michael Mando, Kevin Dunn und Andy Garcia dabei. Garcia ist der herausragende Darsteller, und die Szene, in der er und Hart sich treffen, ist einer der wenigen guten Momente des Films. Der Film wurde von Tim Story inszeniert, der uns Fantastic Four (2005), Ride Along und das Remake von Shaft brachte. Er ist so etwas wie ein Veteran, hat aber noch keine Perlen geliefert.

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Eine der wenigen einigermaßen unterhaltsamen Szenen.

Sie können sich wahrscheinlich denken, wo diese Rezension enden wird. Es ist wieder eine gehetzte Netflix-Produktion, die stark auf große Namen setzt. Es gibt ein paar halbwegs unterhaltsame Szenen, aber insgesamt frage ich mich von Anfang an, ob das "72 Hours " im Titel ein Gefühl verschwendeter Zeit widerspiegeln soll. Denn insgesamt ist 72 Hours die 105 Minuten, die du dafür brauchst, nicht wert. Es gibt viel zu wenige Lichtblicke, und auch wenn man an einer Stelle vielleicht lächelt, war's das auch schon.

Wenn du die Sommerferien mit einer albernen, lustigen Komödie abrunden möchtest, würde ich etwas anderes vorschlagen, denn es wäre ratsam, einen sicheren Abstand zu 72 Hours zu halten.