600 Millionen Menschen haben eFootball 2023 heruntergeladen

Während eFootball 2022 bei seiner Einführung seine Dämonen hatte, ist das Spiel gewachsen und hat sich erweitert und sogar zu eFootball 2023 entwickelt, zu dem die Fans in Scharen strömen.

Zu diesem Zweck hat Konami nun angekündigt, dass 600 Millionen Menschen eFootball seit seiner Veröffentlichung heruntergeladen und gespielt haben und dass es zu diesem ziemlich bedeutsamen Meilenstein eine lohnende Kampagne im Spiel durchführen wird.

Ab sofort bis zum 30. März erhält jeder, der sich in eFootball 2023 einloggt, 10 Münzen pro Tag (maximal 280 Münzen über den gesamten Zeitraum). Hinzu kommt, dass jeder, der zwischen dem 2. und 16. März oder Lionel Messi vom 16. bis 30. März ein Tor mit Neymar Jr. erzielt, mit mehr Münzen, Game Points und sogar 10.000 EXP belohnt wird. Aber die Crème de la Crème ist die zweite kostenlose Belohnung, bei der alle, die sich ins Spiel einloggen, mit der Show Time Neymar Jr-Karte belohnt werden, die eine 96-Bewertung hat, was sie in der Tat zu einer begehrten Belohnung macht.

Während dieser Meilensteinphase wird es auch einen Münzverkauf sowie ein spezielles Skills-Event geben.

Seht euch unten den Show Time-Event-Trailer an.