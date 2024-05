55 Summer Game Fest-Partner bestätigt

HQ

Als die E3 verschwand, dachten viele, dass sie allen Publishern bessere Möglichkeiten bietet, ihre eigenen Großveranstaltungen durchzuführen, wann immer sie wollen, was zu einer besseren Verteilung über das Jahr führen würde. Aber trotz der Tatsache, dass wir seit drei Jahren keine E3 mehr hatten, haben alle großen Publisher (die zuvor an der E3 teilgenommen haben) weiterhin ihre Veranstaltungen in dem Zeitraum, in dem die Messe hätte stattfinden sollen.

Auch wenn die Messe selbst verpasst wird, haben wir Geoff Keighleys Summer Game Fest (am 7. Juni um 22 Uhr BST / 23 Uhr MESZ), das vor allem für den spielreichen Stream bekannt ist, der die Veranstaltung eröffnet. Und jetzt hat Keighley das Line-up für die diesjährige Veranstaltung bekannt gegeben, an der 55 Entwickler, Publisher, Hardwarehersteller und mehr teilnehmen.

Sie können sie alle im X-Beitrag unten überprüfen, wie Sie sehen können, sind erwartete Namen wie PlayStation, Steam und Xbox alle da - aber auch unerwartetere wie Netflix Games und Samsung Gaming Hub. Von den großen Namen ist nur Nintendo merklich abwesend, aber sie werden später im Juni sowieso ihren eigenen Stream haben.