5 Videospiel-Adaptionen, auf die wir uns freuen

Eine Videospieladaption war früher eine Sache, von der viele versuchen würden, sich fernzuhalten. Wir alle erinnern uns an die Horrorserien der Assassin's Creed-, Tomb Raider- und Prince of Persia-Adaptionen, die am meisten darunter litten, langweilig als übermäßig schlecht zu sein.

Im Bereich der Live-Action-Videospieladaptionen scheinen wir jedoch ein neues Kapitel aufzuschlagen. The Last of Us, so gut und treu wie es ist, hat uns Hoffnung gegeben, dass kommende Adaptionen nicht bestenfalls mittelmäßig sein werden und dass wir uns tatsächlich auf die Nacherzählungen einiger unserer Lieblingsspiele freuen können. Es gibt derzeit mehr als ein paar Videospieladaptionen in Arbeit, aber wir haben ein paar herausragende Hits eingegrenzt, die Sie im Auge behalten sollten.

Die Horizon TV-Show

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Netflix eine Serie entwickelt, die auf dem Horizon-Universum basiert. Der Arbeitstitel lautet angeblich Horizon 2074, obwohl wir noch keine offizielle Bestätigung dafür haben. Die Serie befindet sich noch sehr früh in der Entwicklung, und wir sind uns nicht sicher, wer die Hauptrolle spielen wird oder ob sie der Geschichte von Aloy folgen oder einen anderen Ansatz verfolgen wird.

Selbst wenn wir Aloys Suche nach Wissen in der Horizon TV-Show aufgeben würden, bedeutet dies nicht, dass es sich nicht lohnt, sich darauf zu freuen. Das Worldbuilding, das Guerilla in seine postapokalyptische Serie gesteckt hat, ist durchweg faszinierend und hinterlässt viele Momente in der Zeit, die als TV-Serie erforscht werden könnten.

Es könnte eine ganze Show über die Erde geben, bevor GAIA sie im Wesentlichen zurücksetzt und uns den Krieg gegen Maschinen zeigt. Oder, um den Terminator-Vergleichen auszuweichen, eine Horizon-Show könnte uns einfach einen Protagonisten zeigen, der in einem anderen Stamm lebt und uns die Kultur in einer größeren Tiefe zeigt als das, was die Spiele bieten.

Die God of War-Serie

Abgesehen von The Last of Us ist wohl die Gaming-Serie mit den meisten Augen im Moment Amazons God of War-Adaption. Aufgrund der überwältigend positiven Aufnahme von Ragnarök ist God of War so heiß wie nie zuvor, und so hoffen viele Leute, dass Amazons Serie dem gerecht werden kann.

Während es bereits einige Fehltritte geben mag, indem Kratos' griechische Handlung zugunsten der nordischen Saga aufgegeben wurde, können wir nicht anders, als zu hoffen, dass Amazon versucht, diese richtig zu machen. Die God of War-Spiele seit 2018 waren sowieso unglaublich filmische Erfahrungen, also wenn Amazon dieses nicht wirklich vermasseln wollte, werden sie es schwer haben, dies zu tun.

Viel Druck wird auf das Casting für diese Adaption ausgeübt, aber da Sunny Suljic und Christopher Judge so gute Arbeit leisten wie Atreus bzw. Kratos, wer kann es den Fans verübeln, dass sie etwas wollen, das diesen Leistungen gerecht wird?

Amazons Fallout Show

Während die Adaptionen von Horizon und God of War wahrscheinlich noch Jahre entfernt sind, wird die Fallout-TV-Serie von Amazon in diesem Jahr erscheinen, und wir haben bereits viele Set-Fotos gesehen, die es wie eine ziemlich treue Adaption erscheinen lassen.

Von der Power-Rüstung bis zum Super-Duper-Mart haben wir viel gesehen, was uns für die Fallout-TV-Show gehypt hat. Darüber hinaus gibt es die Besetzung, die bekannte Gesichter wie Walter Goggins, Ella Purnell und Kyle MacLachlan enthält.

Goggins wird die Hauptrolle in der Fallout-Serie spielen, und er wird Berichten zufolge einen Ghul spielen. Das ist interessant, da wir noch nie einen Ghul-Protagonisten in den Fallout-Spielen hatten, also beweist einer in der Show, dass er eine neue Interpretation von geliebtem Material bieten wird. Hoffen wir, dass es sich trotz dieser Unterschiede immer noch wie ein Fallout-Produkt anfühlt.

Der Super Mario Bros Film

Super Mario Bros. hat nicht die stärkste Geschichte mit Videospieladaptionen. Der Film von 1993 setzte die Messlatte für Videospielfilm-Stinker, und selbst wenn der Film 2023 bald herauskommt, tut Chris Pratt sein Bestes, um den Hype dafür mit seiner glanzlosen Mario-Stimme und dem scheinbaren Desinteresse an dem Projekt zu ruinieren.

Wenn wir Pratt jedoch aus der Gleichung herausnehmen, sieht The Super Mario Bros. Movie wie ein vielversprechender Film aus. Mit hellen, flüssigen Animationen von Illumination, Jack Black und Charlie Day, die alles sind, was wir uns von Bowser und Luigi wünschen können, und einem allgemeinen Sinn für Spaß im gesamten Werbematerial, definieren wir das Kino mit diesem Film vielleicht nicht neu, aber es sieht so aus, als würde es zumindest unterhaltsam sein. In Anbetracht des Erfolgs der Sonic-Filme und von Detective Pikachu ist manchmal eine Mischung aus Spaß und guter Grafik alles, was Sie brauchen.

Borderlands

Der Borderlands-Film wurde erstmals 2015 angekündigt, und obwohl es lange her ist, bedeutet das nicht, dass wir auf einen Stinker warten. Das Borderlands-Universum basiert nicht auf einer einzigen, kohärenten Geschichte wie The Last of Us, aber es gibt genug Kernerzählung, dass es genug gibt, um einen interessanten Film zu machen.

Mit Cate Blanchett in der Hauptrolle werden wir zumindest eine starke Leistung aus diesem Film herausholen. Früher wäre es leicht gewesen, Borderlands als nichts anderes als ein 5/10-Actionspiel vom Feinsten abzuschreiben, aber wir leben jetzt in einer anderen Ära, in der Videospieladaptionen tatsächlich gut sein könnten. Obwohl ich vielleicht nicht glaube, dass unsere letzten beiden Beiträge es aus dem Park werfen werden, freue ich mich immer noch darauf, zu sehen, was sie erreichen.