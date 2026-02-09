44 Milliarden Dollar in Bitcoin, versehentlich an Endnutzer gesendet

HQ

Was leicht für einen Schwindel gehalten werden konnte, stellte sich als wahr, denn viele angesehene Medien wie CNA berichteten von einem Fehler, bei dem 2000 Bitcoins in einem Marketing-Stunt an Nutzer geschickt wurden, statt des geplanten 2000 koreanischen Won, der weniger als 1,50 Dollar wert war, am Freitag, den 7. Februar.

Die Kryptofirma Bithumb konnte fast alle 620.000 Bitcoins zurückerobern, wobei nur 0,3 %, also 1.860 Bitcoins, verloren gingen. Dies stimmt in keiner Weise mit dem überein, was Chosun Biz berichtete, wie Bithumb ihnen mitteilte, dass nur 125 Bitcoin verloren gingen. Welche Zahl korrekt ist, ist derzeit sehr unklar.

Infolgedessen wurde das gesamte Handelssystem für die Betroffenen stark eingeschränkt, da versucht wurde, die Übertragung an die 695 Kunden rückgängig zu machen.

Obwohl Bithumb sicherstellen konnte, dass es sich nicht um einen äußeren Einfluss handelte, hat dies nicht gerade großes Vertrauen in die Krypto-Börse geweckt, sodass der Bitcoin-Preis aufgrund dieses Fehlers um 17 % gefallen ist, sich jedoch inzwischen erholt und wieder auf dem gleichen Kurs wie vor dem Unfall liegt.

Anscheinend war der Vorfall auf einen einzelnen Mitarbeiter zurückzuführen, von dem wir erwarten, dass er für den Rest des Monats "Es tut mir so leid"-Kuchen mitbringen wird.