40-minütige Nintendo Direct mit Infos zu Pokémon und Luigi's Mansion 3

Nintendo wird uns diese Woche mit neuen Informationen überraschen, denn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (genauer gesagt um 00:00 Uhr am 5. September) findet eine umfangreiche Nintendo-Direct-Übertragung statt. Die Sendung wird ungefähr 40 Minuten andauern und Themen wie Pokémon Schild/Schwert und Luigi's Mansion 3 umfassen.

Da wir in letzter Zeit vermehrt Hinweise zu einem weiteren DLC-Charakter von Super Smash Bros. Ultimate bekommen haben, könnte das ebenfalls ein Thema werden. Weitere Hoffnungen gehen in Richtung einer Metroid-Sammlung, aber da sind wir eigentlich schon wieder viel zu tief in der Gerüchteküche. Falls ihr die Nacht lieber zum Schlafen nutzt, erfahrt ihr bei uns am nächsten Tag eh alles Wichtige.

Quelle: Nintendo Deutschland.