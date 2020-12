343 Industries: Vier-Spieler-Koop für Halo 1 und Halo 2 ist zu aufwändig

You're watching Werben

Obwohl wir die Ergebnisse nicht direkt sehen, ist 343 Industries mit der Halo-Marke aktuell sehr beschäftigt. An Halo Infinite wird weiterhin entwickelt, nebenbei entsteht eine TV-Serie basierend auf der Marke und erst kürzlich wurde Halo: The Master Chief Collection auf dem PC vervollständigt. Diese Kollektion wurde über die Jahre auf dem Computer und diversen Xbox-Konsolen umfangreich erweitert, doch eine kleine Sache wäre da noch... Einige Fans würden die ersten beiden Halo-Titel gerne kooperativ zu viert spielen, was bei späteren Teilen der Reihe möglich ist. Diese Idee hält der Community-Manager Tyler Davis zwar für sehr spannend, aber auch für überaus anstrengend, wie er auf Halo Waypoint ausführlich erklärt:

"Ich liebe diese Idee absolut, doch im Hinblick auf die lange Liste der Arbeiten, die das Team erledigen muss und die es gerne erledigen würde, steht dieser [Vorschlag] weiter unten. [Wir müssten] die alten Spiele aufbrechen, um ein solches Feature offiziell ausliefern zu können und das ist eine [10/10] auf der Komplexitätsskala, [also überaus kompliziert]. Nun, das heißt jetzt natürlich nicht, dass es unmöglich ist, aber in Bezug auf das Verhältnis von Aufwand und Wirkung denke ich, dass es [auf unserer Prioritätenliste] nicht so weit oben steht, wie die Aktualisierung des alten Koop-Netzcodes, [die Bereitstellung] von lange verlorenen Inhalten oder andere, globale Updates für die gesamte Kollektion [...]."

"Ich wäre jedoch nicht im geringsten überrascht, wenn die Spieler in Zukunft in der Lage wären, die Spielinhalte so zu modifizieren, dass [Vier-Spieler-Koop in den ersten beiden Halo-Spielen] auf dem PC Realität wird. Sobald die größte Entwicklungsunterstützung für die MCC nachlässt, wird die Modding-Community [dafür sorgen], dass die MCC weiterlebt. Ich weiß das, da viele Spiele auf dem PC seit Jahrzehnten dank Community-Mods neue Formen annehmen oder länger leben."

Tylers Kosten-Nutzen-Analyse scheint auf dem ersten Blick nachvollziehbar zu sein, denn die Anzahl der Spieler, die überhaupt noch einmal zu den alten Halo-Titeln zurückkehren möchten, dürfte deutlich geringer sein als die Menge der Menschen, die sich für das neue Halo interessieren. Und diese Leute sollen ja nicht noch länger auf Halo Infinite warten oder wie seht ihr das?