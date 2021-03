2D-Adventure Lost Words: Beyond the Page blättert im April durch aktuelle Spielsysteme

You're watching Werben

Vor etwas mehr als einem Jahr bestätigte Sketchbook Games, dass ihr Adventure Lost Words: Beyond the Page Abonnenten von Google Stadia etwa ein Jahr lang exklusiv zur Verfügung stehen wird. Heute haben wir das Erscheinungsdatum der weiteren Konsolen- und PC-Plattformen erhalten: Auf vielen aktuellen Spielsystemen wird der Titel am 6. April veröffentlicht. Auf Steam steht bereits seit geraumer Zeit eine Demoversion zum Anspielen bereit, die euch einen Eindruck der spielerischen Qualitäten erlaubt.