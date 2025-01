2025 könnte ein großes Jahr für Dragon Ball-Fans werden

HQ

Dragon Ball-Fans können sich im Jahr 2025 auf etwas gefasst machen, wenn man den neuesten Hinweisen des ausführenden Produzenten Akio Iyoku Glauben schenken darf. Nach einem starken Jahr 2024, in dem Dragon Ball Sparking! Zero und der neuen Anime-Serie Dragon Ball Daima hat Iyoku einige aufregende Teaser für die nächsten Schritte veröffentlicht. Während einer speziellen Radiosendung zum 40-jährigen Jubiläum der Franchise deutete Iyoku an, dass die Fans bald frische Spiele, DLCs und möglicherweise sogar einen neuen Film oder eine neue Serie sehen könnten.

Iyoku beantwortete einige wichtige Fragen über die nahe Zukunft des Franchise, wobei der Fan-Account peraperayume die Details in einem Beitrag auf X teilte. Zu den am meisten diskutierten kommenden Veröffentlichungen gehört Dragon Ball Project: Multi, ein neues Multiplayer-Online-Kampfarena-Spiel, das seinen Betatest im Jahr 2024 abgeschlossen hat. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum steht zwar noch in der Schwebe, aber es scheint wahrscheinlich, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheinen wird. Es gibt auch viel Aufregung über neue herunterladbare Inhalte für Dragon Ball Sparking! Zero, was genau das Richtige sein könnte, um die Spieler bei der Stange zu halten.

Natürlich gibt es auch Spekulationen, dass 2025 ein neuer Dragon Ball-Film oder eine neue Dragon Ball-Serie auf den Tisch kommen könnte. Da Dragon Ball Daima bereits die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen hat, wäre es keine Überraschung, wenn noch mehr Inhalte am Horizont auftauchen würden. Die Frage ist: Welche Richtung wird das Franchise als nächstes einschlagen?

Seid ihr bereit für das, was Dragon Ball dieses Jahr für euch bereithält?