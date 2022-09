2024 Karate Kid Film kommt nicht von den Cobra Kai Machern

HQ

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Sony grünes Licht für eine neue Karate Kid-Fortsetzung gegeben hat und dass sie 2024 erscheinen wird. Da dies der Fall ist, wurde die Frage aufgeworfen, ob dies überhaupt mit der erfolgreichen Netflix-Serie Cobra Kai zusammenhängen würde, und jetzt hat der Co-Schöpfer der Show, Jon Hurowitz, diese Fragen auf Twitter beantwortet.

"Die Jungs und ich würden gerne Karate Kid und Cobra Kai Filme machen und hoffen es eines Tages", sagte Hurowitz. "Aber dieser ist nicht von uns oder konzentriert sich auf die Cobra Kai-Besetzung. Ich weiß nicht viel darüber, aber wünsche ihm alles Gute."

Dieser kommende Karate Kid-Film wird als "Rückkehr zum Original" -Franchise angesehen, aber abgesehen davon, dass dies der Fall ist, wissen wir nicht viel über den Film, wen er spielen wird oder was seine Handlung sein wird. Es wird jedoch am 7. Juni 2024 in den Kinos landen.