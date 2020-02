20 vielversprechende Indie-Spiele in 2020

Auch wenn wir damit vielleicht ein wenig spät dran sind, wollen wir euch trotzdem noch einen Überblick der Indie-Titel geben, die uns in diesem Jahr erwarten. In dieser Liste findet ihr zwanzig kleine Games, die wir für vielversprechend halten.

1. Ooblets (Glumberland) - Ooblets ist das erste Spiel des Indie-Studios, die sich an einer Mischung aus Harvest Moon und Animal Crossing versuchen. Es ist eine charmante Farming-Simulation, in der wir allerhand Kreaturen sammeln (nicht unähnlich zu Pokémon). Wir trainieren unsere Ooblets, erkunden die Landschaft und treten in Tanzduellen gegen andere Trainer oder wilde Ooblets an. Der helle, bunte Stil und die niedlichen Kreaturen sorgen für ein familienfreundliches Spielerlebnis.

2. The Pathless (Giant Squid) - Im neuen Abenteuer der Abzu-Macher übernehmen wir die Rolle einer Meisterbogenschützin. Sie will die Welt von einem Fluch befreien und muss dafür mit einem charmanten Begleiter durch ausgedehnte Wälder streifen, Rätsel lösen und eine Vielzahl von Gefahren überwinden. Uns erwartet ein beeindruckendes Abenteuer voller Herausforderungen, Geheimnissen und viel Spaß. Im Gegensatz zum friedlichen Vorgänger scheint The Pathless ein intensiveres Abenteuer mit einer echten Bedrohung zu werden. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel und wir müssen unsere gesamten Fähigkeiten einsetzen, um das Böse zu bezwingen.

3. Moving Out (SMG Studio) - Das ist ein lustiges, physikbasiertes Partyspiel für Freunde von Couch-Koop, das uns grob an Overcooked erinnert. In diesem chaotischen Abenteuer übernehmen wir die Rolle eines Mitglieds des Umzugsunternehmens Furniture Arrangement & Relocation Technikers (F.A.R.T.) und räumen Kisten und sonstige Objekte über unterschiedliches Gelände in den Transporter. Wie wir dabei vorgehen ist zweitrangig, nur die pünktliche Auslieferung zählt.

4. Sable (Shedworks) - Das schicke Open-World-Spiel schickt uns für eine Coming-of-Age-Story auf Erkundungsreise zu einem fremden Planeten. Sable durchläuft einen Initiationsritus, denn es geht darum, seinen eigenen Platz in dieser Welt zu finden. Es soll jedoch nicht nur einen Handlungsstrang geben, stattdessen stoßen wir wohl überall auf kleinere Geschichten, die uns mehr über diesen fremden Ort verraten. Auf unserem Hoverbike erkunden wir die Gegend, besteigen riesige Berge oder erforschen abgestürzte Raumschiffe. Wir können offenbar jedes Gebiet in beliebiger Reihenfolge erkunden und folgen keiner linearen Handlung.

5. Twelve Minutes (Luis Antonio) - Twelve Minutes ist ein Top-Down-Abenteuer mit einem einzigartigen Kniff: Nach nur zwölf Minuten werden wir an den Startpunkt des Spiels zurückversetzt und müssen das Ganze wiederholen. Wir müssen uns an die Ereignisse anpassen, um das Geschehen zu beeinflussen. Nach jedem Reset sind wir die Einzigen, die sich an die vergangenen Erlebnisse erinnern können und mit diesen Informationen müssen wir herausfinden, warum die Polizei unser Haus stürmt, unsere Frau des Mordes beschuldigt und uns anschließend zu Tode prügelt. Das Spiel hat den Stil eines Point&Click-Abenteuers, in dem wir mit unterschiedlichen Gegenständen und Figuren interagieren, um das Geheimnis zu lösen.

6. Cloudpunk (ION Lands) - Ein weiteres Spiel, das sich dem Cyberpunk-Genre widmet. In diesem wirren Simulator sind wir der Lieferbote einer merkwürdigen Firma mit dem Namen Cloudpunk Inc. In Wolkenkratzern und im tiefsten Untergrund treffen wir auf verstörte Charaktere, eine fortschrittliche KI und Androiden. Im Kern geht es aber um jemanden mit Problemen, der versucht sich in der Welt zurechtzufinden.

7. Minute of Islands (Studio Fizbin) - Dieses Spiel aus Deutschland schickt uns auf ein wunderschönes und seltsames Archipel. Die junge Mechanikerin Mo mag auf den ersten Blick nicht das Zeug zur Weltenretterin haben, doch dank des mächtigen "Omni-Switches" an unserer Seite bleibt ihr keine andere Wahl. Während unseres Abenteuers lernen wir mehr über die Gegend und ihre Bewohner, aber auch über Mo, ihre Beweggründe und Ambitionen. Die handgezeichnete Comicgrafik unterstützt die emotionale Reise durch die verfluchten Inseln.

8. Spiritfarer (Thunder Lotus) - Spiritfarer hat ein ungewöhnliches Thema - es ist ein "gemütliches Managementspiel über das Sterben". Wir sind der Fährmeister, erkunden die Welt und leiten verbliebene Geister in das Jenseits über. Der sanfte Stil und die beruhigende Musik scheinen für eine entspannte Auszeit zu sorgen. Wir verbringen eine tolle Zeit mit unseren Passagieren und schaffen so Erinnerungen an die Freunde, die von uns gehen werden. Das Spiel scheint düster und traurig, aber auf eine positive und friedvolle Art und Weise. Wir sind wirklich gespannt auf diesen Titel.

9. Super Meat Boy Forever (Team Meat) - Der Nachfolger von Team Meats supererfolgreichem Super Meat Boy scheint noch mehr wahnsinnige Action zu bieten. Um unsere Tochter Nugget aus den Fängen des fiesen Dr. Fetus zu befreien, müssen wir durch über 7000 Level rennen, springen und rutschen. Super Meat Boy Forever bietet noch fettere Bosse, einen neuen Stil, eine andere Spieltiefe und vieles mehr. Manches wird sich aber nicht ändern - der gepfefferte Schwierigkeitsgrad bleibt uns sicher erhalten und der war bekanntlich der halbe Spaß an diesem Abenteuer.

10. Hollow Knight: Silksong (Team Cherry) - Der Nachfolger vom gefeierten Hollow Knight steht uns bevor. Silksong ist ein brandneues Abenteuer und es schickt uns in ein neues Königreich, in dem es viel zu entdecken gibt. Wir erhalten neue Werkzeuge, werden von neuen Gegnern erwartet und es wir ein New Game + geben, das das Spiel in eine fordernde und frische Herausforderung verwandeln soll. Wir übernehmen die Rolle von Hornet, dem Beschützer der Prinzessin von Hallownest. Mit von der Partie ist wieder der preisgekrönte Komponist Christopher Larkin, der uns mit seinen magischen Melodien auf unseren Abenteuern musikalisch begleitet.

11. Atomic Heart (Mundfish) - Diese alternative Realität dreht sich um fiktionale Ereignisse in der UDSSR. Atomic Heart wirkt wie ein Triple-A-Titel und das trotz seiner Indie-Wurzeln. Im Spiel hat sich die Welt bereits weitergedreht - es gibt vollfunktionsfähige Roboter, Hologramme und vieles mehr. Als KGB-Offizier werden wir in den Gebäudekomplex 3826 geschickt, der wohl nur eine von mehreren Regionen und Klimazonen des Games ist. Uns steht eine ganze Reihe von Kampffahrzeugen zur Verfügung, die in einer mysteriösen "Fabrik" gebaut wurden. Ursprünglich wurden die Roboter erschaffen, um zu helfen, allerdings gab es ein Unterprogramm für den Kriegsfall...

12. Carrion (Phobia Game Studio) - Ein Horrorspiel mit vertauschten Rollen, denn wir übernehmen eine gruslige Kreatur, die für Chaos sorgt. Nachdem wir sie befreien konnten, verbreiten wir Angst und Schrecken und fallen über alles her, was uns zur Gefahr werden könnte. Wir wachsen und entwickeln uns, während wir unser einstiges Gefängnis auseinandernehmen. Indem wir fressen erlernen wir neue Fähigkeiten und gelangen auf diesem Wege vielleicht in die endgültige Freiheit. Die Metroidvania-Mechaniken sollen uns auch dabei helfen, diesen Ort zu verstehen - und ihn von innen heraus zu zerstören.

13. Spelunky 2 (Mossmouth) - Spelunky 2 soll größer, besser und noch packender werden, als der Vorgänger, um auf diese Weise alte und neue Fans über unzählige Stunden zu begeistern. In diesem Roguelike werden wir sicher wieder unzählige Tode sterben, bis wir unsere Gegner durchschaut haben und ihren unterschiedlichen Strategien nicht mehr so leicht zum Opfer fallen. Besonders gefährlich sehen die Lavapfützen aus, die von oben auf uns herabfallen können. Egal ob ihr den Vorgänger schon kennt oder nicht; Spelunky 2 wird sicher wieder ein voller Erfolg.

14. The Red Lantern (Timberline Studio) - In diesem Spiel müssen wir zurück nach Hause finden, haben uns jedoch in der Wildnis verlaufen und nur wenige Ressourcen bei uns. Wir sind dabei jedoch nicht allein, sondern werden von unserem Rudel bestehend aus fünf Hunden begleitet. The Red Lantern ist ein Abenteuer, das sich beim Spielen verändert - es gibt hunderte Szenarios, auf die wir während unserer Reise stoßen könnten. Eben noch kämpfen wir gegen den Frost und plötzlich steht uns bereits ein gefährlicher Bär gegenüber. Wir müssen die Natur ständig im Auge behalten, wenn wir heile zu Hause ankommen wollen.

15. Phantom Brigade (Brace Yourself Games) - Übernehmt die Steuerung über riesige Mechs, um eure Heimat nach einer Invasion zurückzuerobern. Dieser Hybrid aus rundenbasierter Strategie, Rollenspielelementen und Echtzeittaktik lässt uns in Phasen gegen unsere Feinde antreten. Wir planen unsere Aktionen und lassen sie anschließen passiv ausführen. Währenddessen dürfen nicht selbst nicht tätig werden und müssen deshalb schon im Voraus an alles denken, obwohl bereits die Spielphysik ausreicht, um unseren Untergang einzuläuten. In der nächsten Runde versuchen wir unsere ursprünglichen Pläne in die Tat umzusetzen und uns an die neue Situation anzupassen.

16. Axiom Verge 2 (Thomas Happ Games) - Axiom Verge hat die Messlatte für Indie-Metroidvania-Abenteuer höhergelegt und in Kürze erwartet uns der Nachfolger. Es scheint ein ganz neues Abenteuer, mit neuen Charakteren, Kräften, Gegnern und einer frostig-frischen Welt zu werden. Neben all diesen Neuerungen wurde uns noch etwas anderes versprochen, eine Art großes Geheimnis. Wir sind gespannt.

17. The Riftbreaker (EXOR Studios) - Dieses Survival-Game vereint Elemente ganz unterschiedlicher Genres in sich. Wir müssen eine Basis errichten und Proben auf der ganzen Welt sammeln, uns durch Monsterhorden kämpfen und daraus Upgrades herstellen. Das große Ziel ist es einen Riss zu erschaffen, der uns mit der Erde verbindet. Gleichzeitig müssen wir eine Basis verteidigen, die uns während der Missionen unterstützt, während wir uns gegen die Wildnis zur Wehr setzen. Denn in diesem Titel schlägt die Natur zurück...

18. Sports Story (Sidebar Games) - Die Zeiten in denen wir "nur" Golf gespielt haben sind vorbei, in diesem Spiel warten allerhand zusätzliche Ballaktivitäten auf uns. Wir spielen Baseball mit einem Toaster oder schicken einen Golfabschlag mit einem Schläger in ein Fußballtor, während wir auf einem Tennisplatz stehen. Es dreht sich aber nicht alles um Sport: Wir erforschen Dungeons, spielen Mini-Games und treffen sogar die Königin. Das alles ist wichtig, um zur Sport-Legende zu werden. Sports Story schein dem Vorgänger wirklich so einige Neuerungen zu verpassen.

19. Griftlands (Klei Entertainment) - Dieser Deckbau-Roguelite lässt uns wieder und wieder sterben, doch der Tod bringt nicht das Ende, sondern neue Strategie mit sich. Wir kämpfen, stehlen, verhandeln uns oder finden eine andere Methode, um die an uns gestellte Herausforderung zu meistern. Unterwegs sammeln wir Karten, finden neue Freunde und nehmen Jobs an. In Griftland ist jede Entscheidung wichtig, aber wenn wir scheitern lassen wir uns eben kompostieren und versuchen es erneut. Der Tod ist erst der Anfang.

20. Wave Break (Funktronic Labs) - In offenen Gewässern von Wave Break messen sich Tiere in einem Tony-Hawk-ähnlichem Spiel voller Boote, Explosionen und Mord miteinander. Wir hübschen unser Boot auf, werfen uns in Schale und zeigen im Modus Trick Attack, was wir alles auf Lager haben (oder ballern auf Freund und Feind im Deathmatch). Die pelzigen, kleinen Tiere sind nicht so niedlich, wie sie wirken - das ist mal sicher. Wave Break wird lokalen Koop und Online-Multiplayer bieten, ihr könnt also jederzeit euren Freunden eure besten Tricks vorführen.

Was haltet ihr von unserer Liste? Haben wir euch auf bestimmte Titel neugierig machen können? Habt ihr noch einen Geheimtipp für uns? Lasst es uns wissen.