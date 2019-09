20 Super-Nintendo-Spiele im Switch-Online-Abo

Wer die Nintendo Switch zum Online-zocken nutzt, braucht die aktive "Switch Online"-Mitgliedschaft. Der Service bietet einige Vorteile, beispielsweise Zugriff auf kostenlose NES Spiele, die mit einigen erweiterten Funktionen auf der Switch spielbar sind. Doch so schön unsere Erinnerungen an das NES auch sind, der Super Nintendo ist das, worauf die Fans eigentlich warten. Das hat endlich ein Ende gefunden:

Diese Woche hat Nintendo in seiner Direct-Veranstaltung bestätigt, dass Super-Nintendo-Spiele in Kürze zum Dienst Switch Online hinzugefügt werden. Im Laufe des gestrigen Tages sind direkt 20 Spiele aus der 16-bit-Ära im Dienst aufgenommen worden, darunter Klassiker wie Super Mario Kart, Star Fox, Super Ghouls 'n Ghosts und The Legend of Zelda: A Link to the Past. Die vollständige Liste findet ihr unten, die Rückspulfunktion ist übrigens ebenfalls enthalten. Enthusiasten dürfen sich zudem über einen kabellosen SNES-Controller freuen, den Nintendo auch direkt angekündigt hat. Das Teil kostet 30 Euro und wird ganz normal über Mikro-USB geladen.