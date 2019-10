18 Typen von Arenen und Auto-Save in Pokémon Schild/Schwert

Noch lange bevor wir alle Pokémon Schild/Schwert spielen können, ärgern sich Fans über versionsspezifische Inhalte und mangelnden Umfang der achten Pokémon-Generation. Game Freak lässt sich davon nicht beirren, schließlich wird das Game im November zum ersten Mal auf der Switch aufschlagen und dort sicher die Herzen vieler neuer und alter Fans erobern können. Der Game Director Shigeru Ohmori hat kürzlich in einem Interview gute Neuigkeiten enthüllt, denn Spieler werden sich in den beiden kommenden Pokémon-Abenteuern offenbar an einer ganzen Reihe von Arena-Kämpfen messen können.

"Es gibt 18 verschiedene Arten von Arenen in dieser Geschichte und je nach Version sind die Gyms entweder in der Nebenliga oder in der Hauptliga [...] angesiedelt", sagte Ohmori im Gespräch mit Game Informer. "Zum Beispiel wird in Pokémon Schwert der Kampfsport in der Hauptliga zu sehen sein, in Pokémon Schild jedoch der Geistertyp."

Aus dem Interview geht außerdem hervor, dass Speicherstände künftig automatisch angefertigt werden. Es gab bereits Videomaterial von Pokémon Schild/Schwert, das eine solche Funktion implizierte, nun ist sie offiziell bestätigt worden. In der Vergangenheit mussten Spieler ihre Fortschritte selbstständig sichern, das werde mittlerweile geändert, erklärte Ohmori.

"Traditionell ist es bei Pokémon-Spielen wichtig, einen Tagebucheintrag anzulegen, um den Spielstand aufzuzeichnen. Das war schon immer ein wichtiger Punkt: 'Denkt daran, euer Spiel zu speichern!' Wir haben dieses Mal eine Autosave-Funktion eingebunden, mit der ihr einfach abenteuerlustig sein könnt, während das Spiel ständig speichert."

Pokémon Schild/Schwert erscheint am 15. November für die Nintendo Switch.

