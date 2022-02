17,3 Millionen PS5 ausgeliefert

HQ

Im Finanzbericht für das Fiskaljahr Q3 2021 teilte Sony aktualisierte Verbreitungsdaten ihrer Konsolen-Hardware mit. In den Monaten Oktober bis Dezember 2021 lieferte das Unternehmen 3,9 Millionen Playstation 5 aus, was die Installationsbasis dieser Plattform auf 17,3 Millionen Einheiten anhebt. Im gleichen Zeitraum wurden 200.000 Playstation 4 verkauft (insgesamt 116,8 Millionen seit November 2013).

Vergleicht man diese Zahlen mit dem Vorjahreszeitraum (also dem Zeitraum, in dem die PS5 eingeführt wurde), dann fällt auf, dass Sony vor einem Jahr mehr Konsolen auslieferte. Im Q3 2021 wurden 600.000 Playstation 5 und 1,2 Millionen Playstation 4 weniger verkauft als im Q3 2020. Der Analyst Daniel Ahmad hält zudem fest, dass die Playstation 4 zwischen November 2013 und Dezember 2014 20,2 Millionen Geräte verkaufen konnte, was der PS5 in einem vergleichbaren Zeitraum nicht gelang.

Diese Entwicklungen lassen sich laut dem Hersteller unter anderem mit der Chip- und Halbleiter-Knappheit, sowie mit dem steigenden Alter der PS4 erklären. Leider wird sich die Komponentenknappheit auf absehbare Zeit nicht bessern, sodass ihr auch weiterhin darauf warten müsst, eine PS5 in die Hände zu bekommen. Sony erklärte abschließend noch, dass im letzten Quartal 62 Prozent aller Software-Verkäufe auf digitale Downloads entfielen und dass die Anzahl der Playstation-Plus-Abonnenten auf 48 Millionen gestiegen sei.