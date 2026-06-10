1666: Amsterdam reagieren Entwickler auf die GenAI-Kontroverse

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Panache Digital Games, der Entwickler von 1666: Amsterdam, hat reagiert, nachdem Spieler des Prologs und Online-Kommentatoren scheinbar KI-generierte Inhalte entdeckt und es vermarktet haben. Ein Mann mit viel zu vielen Knöpfen an seiner Jacke, gestapeltes Gemüse, das äußerst seltsam aussah. Für einige aufmerksame Spieler war klar, dass zu diesem Zeitpunkt nicht alles von Menschen gemacht war.

Der Entwickler hat dies zugegeben und in einem neuen Beitrag in den sozialen Medien erklärt, dass die GenAI-Assets lediglich "frühe Versionen" seien und dass menschengemachte Assets sie bald ersetzen werden. "Wir haben ein engagiertes Team von über einem Dutzend talentierter und erfahrener Künstler. Mit ihnen haben wir uns die betreffenden Assets angesehen und festgestellt, dass es tatsächlich einige frühe Versionen von Assets gab, die in den Prolog einflossen. Dazu gehören einige Porträts im Spiel und externe Marketingressourcen", sagte Panache.

"Wir überprüfen aktiv die betreffenden Vermögenswerte. Von Menschen hergestellte Versionen werden bald in einem Update veröffentlicht. Wir stehen zu diesem Versäumnis und entschuldigen uns für etwaige Verletzungen. Bitte seien Sie versichert, dass der Early Access und das vollständige Spiel keine von KI generierten Assets enthalten werden", fährt der Beitrag fort.

Ähnliche Situationen haben wir schon erlebt, selbst mit beliebten Spielen wie Clair Obscur: Expedition 33 und ARC Raiders, die zugeben, KI in "frühen" Assets zu verwenden, die schließlich in einer vollständigen Version erscheinen. Der Einsatz von KI gilt heutzutage als neue Norm, aber viele akzeptieren sie immer noch nicht und lehnen es schlichtweg ab, ein Spiel mit ihr zu kaufen.