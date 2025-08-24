Tropical Curry - Ernährungsbericht vom Stardew Valley

HQ

Wenn Sie jemals ein paar zaghafte Schritte in der verschlafenen, aber lebhaften ländlichen Welt von Stardew Valley gemacht haben, dann besteht die Möglichkeit, dass Sie nach einem harten Arbeitstag im Garten oder in der Mine in die örtliche Taverne The Stardrop Saloon gestolpert sind, um den Tag abzurunden. Zusammen mit einigen der maßgeblichen Einwohner des Dorfes wie Pam, Clint oder Shane haben Sie vielleicht ein Bier oder eine Pizza an einem der Tische getrunken, der Musik gelauscht, die aus der Jukebox strömte, oder vielleicht haben Sie sich einfach nur leise die Hände vor dem offenen Kamin gewärmt. Der schnauzbärtige Besitzer Gus stand mit Sicherheit hinter der Bar, wie er es normalerweise tut, wo Gerüchten zufolge glänzende Diamanten, essbare Schnecken, Fisch-Tacos und Orangen, aber auch tropischer Curry-Eintopf der Schlüssel zu seinem Herzen sind.

Eines der besten Spiele aller Zeiten, zumindest meiner Meinung nach.

Essen spielt eine große Rolle in Eric "ConcernedApe" Barones wunderbarem Landwirtschaftssimulator und ist eine hervorragende Möglichkeit, die Dorfbewohner zu verzaubern. Was könnte also besser sein, als dass Barone und Autor Ryan Novak ein offizielles Kochbuch mit Rezepten aus der Spielwelt schreiben, in denen die Charaktere selbst ihre Lieblingsgerichte anbieten? Das Buch, das in die vier Jahreszeiten unterteilt ist, enthält rund 50 Rezepte bekannter Figuren (und natürlich die fiktive Kochsendung The Queen of Sauce ). Um den Sommer, der nun zu Ende geht, und meine Liebe zum Kochen und Stardew Valley zusammenzufassen, habe ich beschlossen, Gus' Lieblingsgericht zu kochen, den sommerlichen, tropischen Curryeintopf. Verfolgen Sie in diesem Bericht, wann Stardew Valley in die Küche Westerberg eingezogen ist.

Die heutige Mission: Tropisches Curry.

Werbung:

Gus mag an die Auswahl und die Preise von Stardew Valley gewöhnt sein, aber wenn er gehört hätte, dass die reale Welt eine exorbitante Gebühr für das verlangt, was auf dem Tresen steht, hätte ihn das wahrscheinlich dazu gebracht, den Inhalt seines Lieblingsgerichts neu zu bewerten. Außerdem fand ich es unmöglich, jamaikanisches Curry zu bekommen, also musste es stattdessen durch das "starke, Curry" von Santa Maria ersetzt werden.

In Barones und Novaks Buch wird nicht erwähnt, wie mühsam/schweißtreibend es ist, Ananas auszuhöhlen.

Wie auch immer, wir begannen mit den Vorbereitungen. Da der Eintopf nicht nur Ananasfleisch enthält, sondern die Schale auch als Schüssel verwendet, habe ich angefangen, sie mit größter Sorgfalt auszuhöhlen. Da ich nicht in der Lage war, die amerikanischen Maße (Tassen, Unzen, Zoll) zu verstehen und wie viel von der Schale ich am Boden der Frucht aufbewahren sollte, schrieb ich sie auf ein Blatt Papier. Einfältig? Vielleicht. Aber es verhinderte mindestens 30 Google-Suchanfragen. Hätte mir jedoch jemand im Vorfeld gesagt, wie lange es tatsächlich dauern würde, den Inhalt von zwei Ananas zu entfernen, hätte ich eine Träne vergossen.

Werbung:

Das Ergebnis von gefühlten 25 Stunden Arbeit...

Mir wurde gesagt, dass es ein "typisches Männerding" ist, mit vielen Schüsseln zu arbeiten, die meistens viel unnötigen Abwasch erzeugen, aber ich nenne es erfolgreiche Planung und Organisation. Außerdem sieht es auf dem Bild ziemlich gut aus. Dass Gus sich nicht damit begnügt, in Butter, Raps oder Olivenöl zu braten, ist für mich unverständlich. Das war also das erste Mal, dass ich in Kokosöl gebraten habe. Ich weiß nicht, wofür es besonders gut sein soll, aber ich habe mein Bestes getan, um Gus' Anweisungen zu befolgen.

Bin ich ein "typischer Kerl" oder einfach nur klug und ordentlich? Fühlen Sie sich frei zu diskutieren.

Zu diesem Zeitpunkt hatte es fast 1,5 Stunden gedauert, ohne Einkaufen. Ich bin sicherlich kein schneller Koch, und mir wurde schwindelig, wenn ich den Überblick über alle Zutaten hatte, also machte ich eine kurze Pause, trank zwei Gläser Saft und starrte eine Weile aus dem Fenster. Da ich im Vorfeld gemerkt hatte, dass die Gefahr bestand, dass ich beim Kochen versagen würde, hatte ich darauf geachtet, vorher ein tiefgekühltes Fertiggericht zu essen, damit mich kein Hunger stresste, rechtzeitig fertig zu werden. Es würde einfach so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie es nötig wäre.

Eine lustige Lichtpause mit Fensterbeobachtung.

Gebratene goldene Zwiebel...

und Paprika und Jalapeños...

und Thymian und Knoblauch und Ingwer...

und Currypulver und Brühe...

Was anfangs in seinen einzelnen Zutaten so schön aussah, sah bald aus wie alter Kot... Warum kommt es bei Currys immer so? Nun, das liegt in der Natur der Sache, und zu diesem Zeitpunkt gab es sowieso kein Zurück mehr. Zum Glück war der nächste Schritt eine wahre Freude: ein Schuss karibische Chilisauce vom besten Skånsk Chili der Welt. Es macht jedem gute Laune. Keine ihrer Saucen ist alles andere als fantastisch, aber diese gehört zu den absolut besten, wenn Sie mit ein wenig außergewöhnlicher Schärfe umgehen können.

Ein paar Prise Skånsk Chili und alle werden wieder glücklich sein.

Der Soundtrack zu meinem Kochen. Mutig sogar.

Die letzte Phase. Die Kartoffeln dazugeben.

Und die Ananas.

Zum Schluss habe ich die Kartoffeln und die Ananas dazugegeben und zusammen ca. 40 Minuten kochen lassen, und als noch eine Viertelstunde übrig war, habe ich auch den Reis gekocht. Aber der Eintopf sah echt eklig aus, ich konnte es nicht leugnen. Ich wollte es mir nicht ansehen, also fing ich an, das Geschirr zu spülen, um mich abzulenken. Ich goss die Pflanzen in der Wohnung, trank noch ein Glas Saft und hörte eine Weile Dr. Octagon zu.

Den Reis am Boden ausbreiten und flach drücken.

Mit Koriander und einer Jalapeño servieren, die Sie nach dem Fotografieren schwenken.

Mit dem Reis am Boden der Schüssel und dem Eintopf obendrauf, bestreut mit etwas Koriander, fand ich, dass es am Ende ganz gut aussah. Ich war zufrieden mit meiner Kreation, und sie hat auch gut geschmeckt. Höllisch stark, würzig, reichhaltig und süß zugleich. Ich verstehe, dass es Gus' Lieblingsgericht ist, aber vielleicht befiehlt er seiner Mitarbeiterin Emily, es für ihn zu kochen. Ich glaube, ich habe insgesamt etwas mehr als 2,5 Stunden investiert, einschließlich einer Pause für einen Saft, um dies zu machen, und das ist eine lange Zeit für jeden, besonders für einen vielbeschäftigten Restaurantbesitzer. Wenn Sie jedoch gerne so viel Zeit verbringen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Gus' Tropical Curry auszuprobieren. Vielleicht ist es auch der Schlüssel zu deinem Herzen?