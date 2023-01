14 Minuten Atomic Heart Gameplay-Leaks

HQ

Atomic Heart, die kommende postapokalyptische Science-Fiction-Extravaganz, steht vor der Tür. Nachdem sich Atomic Heart einige Male verzögert hat, ist der Veröffentlichungstermin für den 21. Februar festgelegt.

Über einen Monat vor der Veröffentlichung des Spiels wurden jedoch 14 Minuten frühes Gameplay auf YouTube hochgeladen. Sie können das Video unten finden, obwohl es möglicherweise bald entfernt wird (oder bereits verschwunden ist, wenn Sie dies lesen).

Wir beginnen mitten im Geschehen im Video und kämpfen gegen einige seltsame Sägeroboter und Schaufensterpuppen. Es scheint, dass dies einige harte Feinde sind, die es zu bekämpfen gilt, denn selbst nachdem sie Energieexplosionen und Blitzen standgehalten haben, benötigen sie ein paar Nahkampftreffer, um besiegt zu werden.

Wir erkunden dann ein wenig und sehen eine nette Lockpicking-Animation, als unser Held in ein nahegelegenes Haus eindringt. Es dauert nicht lange, bis das Gameplay zeigt, wie der Protagonist in sein Auto steigt, bevor er zum nächsten Kampf aufbricht. Ein paar weitere Bereiche werden gezeigt, die uns einen besseren Eindruck von den stilistischen Visuals in Atomic Heart geben.

Dann endet das Video damit, dass der Protagonist schließlich sein Ende in den Händen einer Schaufensterpuppe findet. Wir wissen nicht, wann dieses Material in der Entwicklung stammt, aber es lässt Atomic Heart vielversprechend aussehen und lässt uns wieder für seine eventuelle Veröffentlichung gehypt werden.