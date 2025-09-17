100 Thieves verspricht "bedeutende Veränderungen auf allen Ebenen unserer Valorant Operationen"

HQ

Letztendlich war es eine weitere enttäuschende Saison in der Valorant Champions Tour für 100 Thieves, da die nordamerikanische Organisation die Erwartungen nicht erfüllen konnte und die Champions -Veranstaltung zum dritten Mal in Folge verpasste.

Das ist natürlich nicht gut genug, wenn man die Standards von 100 Thieves ' bedenkt, weshalb die Organisation "sinnvolle Veränderungen auf allen Ebenen unserer Valorant Operationen" versprochen hat.

Was das angeht, so hat das Team die Absicht bekundet, "umfassende Bewertungen unseres gesamten Ansatzes durchzuführen, von der Kaderzusammenstellung über die strategische Aufsicht, die organisatorische Unterstützung bis hin zur täglichen Ausführung, um sicherzustellen, dass wir unseren Spielern und Mitarbeitern 2026 die notwendige Grundlage für den Erfolg der Meisterschaft bieten".

Das kommentierte auch Joseph Jang, VP of esports, und erklärte: "Es war klar, dass wir in diesem Jahr keine Summe unserer einzelnen Teile waren. Das bedeutet, dass wir trotz eines unglaublichen Pools an Talenten schwierige Entscheidungen treffen und sinnvolle Veränderungen vornehmen müssen, um unsere Denkweise neu zu denken und alle verfügbaren Optionen für 2026 zu bewerten."

100 Thieves schließt mit der Ankündigung, dass Kader- und Personaländerungen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.